Глава Свободного: мы ждем подъем воды до 9 метров

Гребень паводка в Амурской области движется в Свободненский район. По прогнозу амурских гидрологов, к 31 июля уровень воды в Зее в районе микрорайона Суражевка города Свободного может достигнуть уровня 8-9 метров. Город готовится к стихии.

«Это прогноз гидрологов – у нас подъем воды будет 8-9 метров. Эту информацию довел вчера на заседании правительства руководитель гидрометцентра товарищ Соловьев. Обстановка тяжелая, но стабильная. Сейчас мы укрепляем две дамбы в Суражевке. Сформировали ПВР общей вмещаемостью 250 человек. 200 человек готовы принять из Мазановского района. На наших 50 человек рассчитано, если понадобится эвакуация наших жителей. Готовы развернуть ПВР в общеобразовательных школах, если понадобится», – прокомментировал Владимир Константинов.

В социальных сетях публикуют фото, на которых видно, что в район Суражевки каждые несколько часов прибывает вода. Люди фотографируют подтопленные подворья, дорогу.

На штабе КЧС в городе Свободном было озвучено, что за сутки уровень воды поднялся на 80 сантиметров. По состоянию на 9 часов 29 июля на гидропосту в Суражевке – 7 метров, в районе спасательной станции – 7,14 метров.

Утром 29 июля были обследованы укрепления, которые накануне возвели военные и волонтеры на базах «Тишар» и «Заря». Еще 80-100 сантиметров, и вода подберется к ним вплотную. Не исключено, что придется возводить водозащитную стену из мешков с песком и на базе «Весы», которая также находится на берегу в микрорайоне Суражевка, сообщает пресс-служба мэрии Свободного.

Начальник управления по делам ГО и ЧС города обратился к представителям базы «Заря», присутствующим на заседании, с просьбой о выделении мешков для сооружения дамб. Необходимо еще 3 000-4 000 мешков. А резервы практически исчерпаны.

29 июля в Свободный приезжал губернатор Амурской области Василий Орлов. Совместно с Владимиром Константиновым глава региона проинспектировал работы по подготовке к возможному подтоплению. Об этом мэр Свободного рассказал на своей странице в Инстаграме.

«Сегодня совместно с губернатором области Василием Орловым провели рабочую поездку по городу. Основное внимание уделили дамбам, на которых идут работы по укреплению и наращиванию высоты с учетом прогнозов уровней от гидрологов. В Суражевке и Чапаевке работает тяжелая техника – большегрузные машины, экскаваторы, бульдозеры – 39 единиц. Военные железнодорожники, около 100 человек, укрепляют возможные направления подтопления мешками с песком, им помогают волонтеры. Вода подтопила нижнюю объездную дорогу между поворотом на Зейский переезд и больницей. Туда также направлена техника и автомобили для отсыпки дороги. Посетили пункт временного размещения на территории АТК, куда продолжают прибывать эвакуированные жители Мазановского района. Люди обеспечены всем необходимым на первое время, получают горячее питание, дежурят медики и сотрудники МЧС. В целом ситуация находится под контролем», – рассказал Владимир Константинов.

За два дня в районе Суражевки проведено укрепление берега реки Зеи, сообщает правительство Амурской области. Силами военнослужащих отдельной железнодорожной бригады Свободного сделана дамба протяженностью 2,1 километра. В этом же районе военнослужащие возводят дамбу на дороге по улице 25 лет Октября.

«Паводок развивается так, как мы и прогнозировали, ситуация очень непростая, но панике поддаваться не нужно. В ближайшие несколько дней вода спустится к селу Владимировка, здесь уже ведутся работы по берегоукреплению. К сожалению, возникают случаи несвоевременной эвакуации жителей из подтопленных сел. Граждане до последнего не покидают дома, а впоследствии их увозят вертолётами. Амурчанам необходимо очень внимательно отнестись к рекомендациям спасателей», – сказал Василий Орлов.

Также губернатор посетил пункт временного размещения в общежитии профессионального лицея № 8 Свободного. Сейчас здесь размещено 68 человек, эвакуированных из сёл Белоярово и Мазаново. Всего пункт может вместить до 160 человек.