В МЧС рассказали, где еще в Приамурье может подтопить

МЧС Амурской области опубликовало оперативные данные гидрологической обстановки в Амурской области. Сложная паводковая обстановка сохраняется. Гребень паводка на Зее находится в районе села Мазаново Мазановского района.

Там уровень воды на 10:00 29 июля составил 735 сантиметров, что выше отметки опасного явления на 1,2 метра. В течение суток ожидается подъем на 0,1–0,2 метра, далее гидрологи прогнозируют спад.

По информации Амурского ЦГМС, на реке Селемдже от села Стойба до села Богословка наблюдается спад уровней воды на 0,1-0,7 метра.

У села Богословка уровень воды сохраняется выше отметки опасного явления на 2 метра. В ближайшие двое суток на участке Норск – Богословка тенденция спада сохранится, ожидается падение уровня воды на 0,3–1,3 метра. В районе Норска уровень воды на 8:00 29 июля составил 679 сантиметров, за сутки вода упала на 66 сантиметров. Общий подъем с 23 по 27 июля составил 422 сантиметра, максимальный уровень зарегистрирован 26 июля – 803 сантиметра, что выше критического на 103 сантиметра (опасное явление (ОЯ) =700 сантиметров).

В районе в села Богословка Мазановского района уровень воды на утро 29 июля составил 900 сантиметров, за сутки вода упала на 37 сантиметров (ОЯ=700 сантиметров). Общий подъем у села Богословка с 23 по 27 июля составил 4,82 метра, максимальный уровень – 937 сантиметра – зарегистрирован 28 июля, это выше критического на 2,37 метра.

На участке от села Суражевка до села Белогорье уровни выше отметки неблагоприятного явления на 0,1–0,5 метра, пойма на участке от села Мазаново до Благовещенска затоплена на глубину 0,7–2,8 метра.

Прохождения гребня по реке Зее прогнозируется до 1 августа. Отметки опасного явления будут достигнуты в Мазановском, Свободненском и Благовещенском районах. В Благовещенске 30 июля – 1 августа прогнозируется подтопление поймы без достижения неблагоприятных и опасных отметок.

На Амуре от Джалинды до Сергеевки наблюдается спад уровней воды на 0,1–0,5 метра, а на участке от Благовещенска до села Иннокентьевка – подъемы на 0,2-0,9 метра за сутки, затоплена пойма на участке Гродеково – Константиновка и в районе села Иннокентьевка на 0,8–1 метра.

В Благовещенске на реке Амур 30 июля специалисты Амурского ЦГМС прогнозируют подъем до отметки 510 сантиметров, что соответствует уровню выхода на пойму, без достижения неблагоприятных и опасных отметок, с дальнейшей тенденцией к спаду.

Отмечается повышение уровня воды на реке Томь. При смещении паводка ниже по течению ожидается 1-2 августа подъем уровня воды у Белогорска до отметки 400–450 сантиметров при опасном явлении в 400 сантиметров. За минувшие сутки вода в Томи в районе Белогорска поднялась на 30 сантиметров и достигла к 8 часам отметки в 305 сантиметров, подъем продолжается.

Согласно модели 2016 года при прохождении паводка по реке Томь при достижении опасной отметки в районе Белогорска возможно подтопление 400 приусадебных участков (из них 300 – участки дачного поселка Междуречье), 35 приусадебных участков в поселке Остров Старица и 65 приусадебных участков и 19 жилых домов, расположенных в низменной части Белогорска.

Также может быть подтоплен участок дороги местного значения сообщением поселок Остров Старица – город Белогорск, территорий детских оздоровительных лагерей «Красный Яр» и «Мелиоратор».

Согласно проведенным расчетам, при повышении уровня воды в реке Томи возможно подтопление сел Междугранка и Никольское в Белогорском районе и пяти населенных пунктов в Серышевском районе: Белогорка, Бочкаревка, Паруновка, Тавричанка, Томское.

При прохождении паводковой волны по реке Зее подтопление жилых домов прогнозируется на территориях 22 населенных пунктов 5 муниципальных районов.

В результате прохождения паводковой волны по среднему Амуру от Благовещенска до села Иннокентьевка подтоплений жилых домов не прогнозируется. Паводок будет проходить на этом участке по 3 августа, информирует амурское управление МЧС.