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29июля
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сегодня, 17:05 0

В Благовещенске задержан подозреваемый в серии краж и грабежей

В Благовещенске задержан подозреваемый в серии краж и грабежей
Фото: pixabay.com

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Благовещенский», находясь в свободное от службы время на улице в областном центре Приамурья, увидели гражданина, по приметам похожего на подозреваемого в совершении грабежа. Молодого человека задержали и передали наряду патрульной постовой службы полиции. Отрицать свою причастность к преступлению задержанный не стал.

По предварительным данным, злоумышленник подошел к девушке-продавцу на одной из точек розничной торговли квасом и попросил, чтобы она со своего телефона вызвала ему такси. Когда приехал автомобиль, молодой человек обратился к девушке еще с одной просьбой – дать ему сотовый, чтобы позвонить другу. Разговаривая по мобильному, гражданин сел в такси и скрылся, не вернув телефон.

Потерпевшая подробно описала приметы злоумышленника. Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения, составили фоторобот подозреваемого.

По факту грабежа сотрудники следственного отдела полиции города возбудили уголовное дело, предусмотренное частью 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж».

Также полицейские установили, что этот молодой человек может быть причастен к трем кражам сотовых телефонов в различных торговых точках Благовещенска. По версии следствия, он заходил в магазины, отвлекал продавца с просьбой показать товар и забирал сотовые телефоны, принадлежащие работникам торговых точек. Похищенное он продавал, вырученные деньги тратил на собственные нужды.

По фактам краж следственным отделом МО МВД России «Благовещенский» возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составляет свыше 100 000 рублей, сообщили в управлении МВД России по Амурской области.

В настоящий момент задержанный находится в изоляторе временного содержания. Сотрудники полиции устанавливают его причастность к совершению аналогичных преступлений.

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#закон #криминал #происшествия

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