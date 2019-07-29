В Приамурье более 300 человек отказываются эвакуироваться из села Желтоярово

Из села Желтоярово Свободненского района, расположенного на берегу Зеи, эвакуируют людей. Это связано с прохождением паводка на территории Амурской области. Однако многие жители покидать населенный пункт отказываются.

«В связи с неблагоприятной гидрологической обстановкой в воскресенье, 28 июля, началась эвакуация жителей в селе Желтоярово. По состоянию на 20:00 временно покинуть село согласились около 100 жителей. Эта мера направлена на обеспечение безопасности населения в условиях чрезвычайной ситуации. Администрация Свободненского района призывает жителей села Желтоярово не подвергать свою жизнь опасности, позаботиться о своем здоровье и здоровье своих близких и не отказываться от эвакуации. Для обеспечения безопасности жителей Свободненского района пункт временного размещения развернут в школе села Нижние Бузули», – сообщает администрация Свободненского района.

Глава районной администрации Эльвира Агафонова рассказала ИА «Амур.инфо», что людей из села вывозят автобусами. 21 человек должен уехать 29 июля. 48 амурчан отправились к родственникам. Еще 347 человек эвакуироваться отказываются.

«Сегодня из села Желтоярово Свободненского района идет эвакуация населения. Но эвакуирован всего лишь 21 человек. Это в основном дети. Сегодня буквально последний день, когда можно провести эвакуацию наземным транспортом. Мы ожидаем здесь подъем уровня воды еще на 1,2 метра, соответственно, дорога будет затоплена. Энергетики будут вынуждены отключить электроэнергию, чтобы обеспечить безопасность жизни населения. Еще раз обращаю внимание, не ждите, когда вода зайдет в дом. Слушайте спасателей и эвакуируйтесь заранее», – написал в своем инстаграм-аккаунте глава Амурской области Василий Орлов.