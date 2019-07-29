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29июля
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сегодня, 16:55 6

В Приамурье более 300 человек отказываются эвакуироваться из села Желтоярово

В Приамурье более 300 человек отказываются эвакуироваться из села Желтоярово
Фото: gzt-sv.ru

Из села Желтоярово Свободненского района, расположенного на берегу Зеи, эвакуируют людей. Это связано с прохождением паводка на территории Амурской области. Однако многие жители покидать населенный пункт отказываются.

«В связи с неблагоприятной гидрологической обстановкой в воскресенье, 28 июля, началась эвакуация жителей в селе Желтоярово. По состоянию на 20:00 временно покинуть село согласились около 100 жителей. Эта мера направлена на обеспечение безопасности населения в условиях чрезвычайной ситуации. Администрация Свободненского района призывает жителей села Желтоярово не подвергать свою жизнь опасности, позаботиться о своем здоровье и здоровье своих близких и не отказываться от эвакуации. Для обеспечения безопасности жителей Свободненского района пункт временного размещения развернут в школе села Нижние Бузули», – сообщает администрация Свободненского района.

Глава районной администрации Эльвира Агафонова рассказала ИА «Амур.инфо», что людей из села вывозят автобусами. 21 человек должен уехать 29 июля. 48 амурчан отправились к родственникам. Еще 347 человек эвакуироваться отказываются.

«Сегодня из села Желтоярово Свободненского района идет эвакуация населения. Но эвакуирован всего лишь 21 человек. Это в основном дети. Сегодня буквально последний день, когда можно провести эвакуацию наземным транспортом. Мы ожидаем здесь подъем уровня воды еще на 1,2 метра, соответственно, дорога будет затоплена. Энергетики будут вынуждены отключить электроэнергию, чтобы обеспечить безопасность жизни населения. Еще раз обращаю внимание, не ждите, когда вода зайдет в дом. Слушайте спасателей и эвакуируйтесь заранее», – написал в своем инстаграм-аккаунте глава Амурской области Василий Орлов.

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#наводнение #происшествия

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Комментарии
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  • Написатель

    Написатель
    1 час назад

    Это называется - уровень доверия Губернатору и Белому дому - 347%.

    Спасибо, что не бросаете в беде.

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    Это уровень доверия своим соседям, родственникам, односельчанам.

  • lev4ik

    lev4ik
    1 час назад

    Детей,конечно,эвакуировать необходимо.

    Взрослые...что ж,каждый сам себе злобный Буратино. Хотят сидеть,- да пусть сидят. Продовольствие,последующая эвакуация(когда уже только вертолетом)- да без проблем,на коммерческой основе.

  • Я сама

    Я сама
    27 минут назад

    lev4ik

    Детей,конечно,эвакуировать необходимо. Взрослые...что ж,каждый сам себе злобный Буратино. Хотят сидеть,- да пусть сидят. Продовольствие,последующая эвакуация(когда уже только вертолетом)- да без проблем,на коммерческой основе.



    +++++

    Детей вывезти - однозначно! Взрослых - на добровольной основе. Но! Если потом сами запросят об эвакуации, то - за их собственный счет!

  • full

    full
    24 минуты назад

    Вот интересно, когда власти лезут в карман граждан, они их мнением не интересуются. А тут разводят демократию.

  • lev4ik

    lev4ik
    12 минут назад

    Просто выгодно. Сколько под это дело ГСМ и прочих ТМЦ списано будет- одному богу ведомо.

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