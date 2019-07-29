В США медсестры из одной клиники в один момент родили 20 детей

В этом году женщины родили уже 20 детей, и ещё 16 появятся в ближайшее время. По словам одной из медсестёр, Джулии Лэнг, в новогодний период её коллеги начали замечать, что стало подозрительно много беременных медсестёр.

«У нас всегда есть беременные медсёстры, но в этот раз... нас немного больше», – рассказала Лэнг.

Пациентки, которые не работают в больнице, постоянно спрашивают: «Обязательно быть беременной, чтобы у вас работать?»

Больница даже собрала всех мамочек вместе со своими детьми для групповой фотографии.

Фотографию опубликовали в социальных сетях больницы, где публикация получила сотни комментариев от благодарных родителей, чьи дети находятся под присмотром этих замечательных женщин, сообщает Life.