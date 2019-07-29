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29июля
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сегодня, 16:45 0

В США медсестры из одной клиники в один момент родили 20 детей

В США медсестры из одной клиники в один момент родили 20 детей
Фото: Facebook/Children's Mercy

В детском медицинском центре Миссури нет свободных мест из-за рожениц, которые работают в этом центре. Медсёстры в отделении интенсивной терапии детской больницы милосердия организовали собственный беби-бум.

В этом году женщины родили уже 20 детей, и ещё 16 появятся в ближайшее время. По словам одной из медсестёр, Джулии Лэнг, в новогодний период её коллеги начали замечать, что стало подозрительно много беременных медсестёр.

«У нас всегда есть беременные медсёстры, но в этот раз... нас немного больше», – рассказала Лэнг.

Пациентки, которые не работают в больнице, постоянно спрашивают: «Обязательно быть беременной, чтобы у вас работать?»

Больница даже собрала всех мамочек вместе со своими детьми для групповой фотографии.

Фотографию опубликовали в социальных сетях больницы, где публикация получила сотни комментариев от благодарных родителей, чьи дети находятся под присмотром этих замечательных женщин, сообщает Life.

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#дети #жизнь #США #юмор

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