В Амурской области стартует кампания «Навстречу безопасности»

Амурская область встречает новый этап информационно-пропагандистской кампании «Навстречу безопасности». Акция проводится в рамках федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах».

Команда профессиональных тренеров расскажет жителям региона о том, как вести себя на дорогах: во время мастер-классов и обучающих игр взрослые и дети станут участниками дорожного движения, попробовав себя в роли водителей и пешеходов.

Главная цель федеральной целевой программы, которая реализуется на протяжении пяти лет, – свести к нулю смертельные случаи на дороге. Масштабная социальная кампания «Навстречу безопасности» ежегодно стартует в разных регионах России. В 2019 году она проводится при поддержке Госавтоинспекции МВД РФ и экспертного центра «Движение без опасности» в Хабаровском крае, Амурской области и Приморском крае.

В течение трех недель команда профессиональных тренеров экспертного центра «Движение без опасности» побывает в детских оздоровительные лагерях, перинатальных центрах, родильных домах и других образовательных и медицинских учреждениях Амурской области. Узнать экспертов можно по яркому автомобилю: уникальная машина оснащена всем необходимым оборудованием и полезными устройствами, с помощью которых любую площадку в считанные минуты можно превратить в обучающую зону как для сотен зрителей, так и для небольших групп. Тренеры экспертного центра «Движение без опасности» проводят занятия по авторской методике, созданной с учетом лучшего российского и европейского опыта работы в области снижения риска на дорогах.

Особое внимание в программе уделяется детям: по словам президента экспертного центра «Движение без опасности» Натальи Агре, необходимо вырастить грамотное поколение будущих водителей.

«Дети с первых дней своей жизни, путешествуя вместе с родителями, являются самыми уязвимыми участниками дорожного движения. Именно потому более 70 % активностей, запланированных в рамках социальной кампании “Навстречу безопасности”, ориентированы на информационную работу с родителями, – подчеркивает Наталья Агре. – Хочу отметить, что работа в этом направлении – это не только сохранение детских жизней, но и огромный вклад в воспитание будущего поколения грамотных участников дорожного движения».

Тренеры «Движения без опасности» также проведут для амурских преподавателей и воспитателей обучающие семинары, передав педагогам разработанную центром методологию занятий по правилам безопасного поведения на дорогах.