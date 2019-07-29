Назначен начальник регионального управления ФСБ по Амурской области

Начальником управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Амурской области назначен полковник Андрей Курдуков. Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации 11 июля текущего года.

Андрей Николаевич Курдуков родился в 1973 году в Новосибирской области. С 1995 по 2019 годы проходил службу на различных должностях в Дальневосточном и Центральном федеральных округах Российской Федерации.

Как сообщало ИА «Амур.инфо» со ссылкой на «ФедералПресс», бывший начальник управления ФСБ России по Амурской области Денис Симонов может перейти на работу в Приморский край.