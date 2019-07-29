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29июля
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сегодня, 16:29 0

Назначен начальник регионального управления ФСБ по Амурской области

Назначен начальник регионального управления ФСБ по Амурской области
Фото: amur.info

Начальником управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Амурской области назначен полковник Андрей Курдуков. Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации 11 июля текущего года.

Андрей Николаевич Курдуков родился в 1973 году в Новосибирской области. С 1995 по 2019 годы проходил службу на различных должностях в Дальневосточном и Центральном федеральных округах Российской Федерации.

Как сообщало ИА «Амур.инфо» со ссылкой на «ФедералПресс», бывший начальник управления ФСБ России по Амурской области Денис Симонов может перейти на работу в Приморский край.

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