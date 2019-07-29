Правительство Приамурья открыло счет для помощи пострадавшим от паводка

Фото: Амур.инфо

Правительство Амурской области сообщает реквизиты для перечисления денег юридическими и физическими лицами для оказания помощи в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Амурской области в июле 2019 года.

Все желающие могут оказать финансовую помощь по реквизитам: получатель: минфин АО (ГКУ «Амурский центр ГЗ и ПБ», л/с 05928238861)

ИНН 2801102671; КПП 280101001; БИК 041012001

Банк Отделение Благовещенск

Счет 40302810600004000001; ОКТМО 10701000; КБК 000 0000 0000000 000 000 Назначение платежа: добровольные пожертвования для оказания помощи в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Амурской области в июле 2019 года.

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#наводнение #финансы

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Нина Гвоздкова