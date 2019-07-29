Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29июля
Предыдущая новость
сегодня, 16:18 0

Правительство Приамурья открыло счет для помощи пострадавшим от паводка

Правительство Приамурья открыло счет для помощи пострадавшим от паводка
Фото: Амур.инфо

Правительство Амурской области сообщает реквизиты для перечисления денег юридическими и физическими лицами для оказания помощи в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Амурской области в июле 2019 года.

Все желающие могут оказать финансовую помощь по реквизитам:

  • получатель: минфин АО (ГКУ «Амурский центр ГЗ и ПБ», л/с 05928238861)
  • ИНН 2801102671; КПП 280101001; БИК 041012001
  • Банк Отделение Благовещенск
  • Счет 40302810600004000001; ОКТМО 10701000; КБК 000 0000 0000000 000 000

Назначение платежа: добровольные пожертвования для оказания помощи в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Амурской области в июле 2019 года.

Просмотров всего: 1

#наводнение #финансы

распечатать


Наводнение 2019 3

Обращение губернатора Амурской области Василия Орлова в связи с паводком
Наводнение 2019 1

Готовятся к худшему: жители Владимировки грузовиками вывозят из села животных и имущество (видео)
Наводнение 2019

В Ромненском районе паводок отрезал два села, в три зашла вода
Наводнение 2019

В Белогорске жителям поселка Старица нужно подготовиться к эвакуации за 24 часа
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь