Правительство Приамурья открыло счет для помощи пострадавшим от паводка
Правительство Амурской области сообщает реквизиты для перечисления денег юридическими и физическими лицами для оказания помощи в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Амурской области в июле 2019 года.
Все желающие могут оказать финансовую помощь по реквизитам:
- получатель: минфин АО (ГКУ «Амурский центр ГЗ и ПБ», л/с 05928238861)
- ИНН 2801102671; КПП 280101001; БИК 041012001
- Банк Отделение Благовещенск
- Счет 40302810600004000001; ОКТМО 10701000; КБК 000 0000 0000000 000 000
Назначение платежа: добровольные пожертвования для оказания помощи в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Амурской области в июле 2019 года.
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