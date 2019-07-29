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сегодня, 16:07 0

На набережной Благовещенска из реки Амур спасли человека (фото)

На набережной Благовещенска из реки Амур спасли человека (фото)

Жительница Благовещенска стала очевидцем спасения человека из Амура на городской набережной. Происшествие случилось 29 июля в дневное время.

«Где-то, наверное, от ограждения набережной метров десять плыл человек. Я его видела уже, когда он был в спасательном круге. И мимо нас пробежал спасатель, очень быстро. И потом видела, что он был задействован в помощи», – рассказала ИА «Амур.инфо» горожанка.

В реке Амур находился мужчина в плавках. Благовещенка предположила, что он решил искупаться, поэтому и оказался в воде.

«Да, действительно, сегодня матросы-спасатели управления ГО ЧС города Благовещенска спасли на Амуре мужчину, который плыл по реке», – прокомментировали агентству в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области.

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#происшествия

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