На набережной Благовещенска из реки Амур спасли человека (фото)

Жительница Благовещенска стала очевидцем спасения человека из Амура на городской набережной. Происшествие случилось 29 июля в дневное время.

«Где-то, наверное, от ограждения набережной метров десять плыл человек. Я его видела уже, когда он был в спасательном круге. И мимо нас пробежал спасатель, очень быстро. И потом видела, что он был задействован в помощи», – рассказала ИА «Амур.инфо» горожанка.

В реке Амур находился мужчина в плавках. Благовещенка предположила, что он решил искупаться, поэтому и оказался в воде.

«Да, действительно, сегодня матросы-спасатели управления ГО ЧС города Благовещенска спасли на Амуре мужчину, который плыл по реке», – прокомментировали агентству в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области.