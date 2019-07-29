После звонков «из банка» девять благовещенцев лишились денег

За несколько последних дней в Благовещенске телефонные мошенники обманули девять горожан. После общения со злоумышленниками с банковских карт владельцев исчезли различные суммы. В общей сложности горожане потеряли около 300 тысяч рублей.

Как отмечают в полиции города, мошенники действуют очень уверенно. Говорят убедительно, представляются сотрудниками банка, называют имя и отчество. Обманщики убеждают, что нужно обезопасить деньги на карте. Затем узнают код и получают доступ к средствам. Жертвами мошенников становятся не только пожилые люди, но и молодежь, отмечают в городском отделе полиции.

Для того чтобы не лишиться денег на банковском счете, в полиции напоминают: настоящие сотрудники банка не звонят клиентам. «Если вы приняли звонок от человека, представившегося сотрудником банка, постарайтесь скорее завершить разговор. Не выполняйте никаких требований звонящего, даже если его слова вам кажутся убедительными. Ни в коем случае нельзя сообщать данные своей карты и код доступа из смс», – подчеркивают полицейские.

Тем, кто все-таки попался на удочку мошенников, следует как можно скорее обратиться в полицию.