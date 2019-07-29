Обращение губернатора Амурской области Василия Орлова в связи с паводком

Фото: Амур.инфо

Губернатор Амурской области обратился к жителям региона. Текст обращения опубликовали на сайте правительства Приамурья. Василий Орлов просит население не поддаваться панике и внимательно относиться к рекомендациям спасателей.

Текст обращения главы региона публикует Амур.инфо:

«Уважаемые амурчане!

В Амурской области проходит паводок. Эта ситуация для нас, дальневосточников, к сожалению, уже стала привычной в последние годы. Ситуация находится полностью под контролем. Нам оказывают помощь военнослужащие. В том числе в Свободном работает железнодорожная бригада. Мобилизовано более 400 сотрудников МЧС, помогает Росгвардия. На сегодняшний день полностью развернуты и укомплектованы пункты временного размещения граждан.

С подтопляемых территорий эвакуированы более тысячи человек, 600 из которых находятся в пунктах временного размещения. Там созданы все условия для жизни – люди обеспечены питанием, постельным бельем.

Паводок развивается так, как мы и прогнозировали. Ситуация очень непростая, но панике поддаваться не нужно. В ближайшие несколько дней паводок спустится до села Владимировка Благовещенского района, где сегодня тоже проводятся работы по строительству берегозащитных сооружений.

Сейчас очень важно внимательно слушать, что говорят профессиональные спасатели. У нас, к сожалению, есть факты, когда, например, в селе Угловом Мазановского района, несмотря на то, что своевременно были организованы эвакуационные работы, только с помощью вертолетов удается впоследствии эвакуировать людей. Хотя их можно было вывезти в гораздо более спокойном режиме – на автобусе.

Пожалуйста, очень внимательно относитесь к требованиям и рекомендациям спасателей».