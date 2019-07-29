Готовятся к худшему: жители Владимировки грузовиками вывозят из села животных и имущество (видео)

Фото: Амур.инфо

В селе Владимировка Благовещенского района готовятся к приходу большой воды. Прогнозируется, что вода затопит населенный пункт так же, как в 2013 году. В селе уже объявили о необходимости эвакуации, но некоторые планируют переждать паводок на вторых этажах своих домов.

Утром 29 июля в здании местного клуба состоялось заседание местных властей, где озвучили дальнейшие действия по минимизации последствий возможного подтопления. Глава Усть-Ивановского сельсовета Александр Лимайкин сообщил, что население готовится к худшему. По информации главы, во Владимировке проводят подворовый обход, людей уговаривают эвакуироваться. Недалеко от села – в Волкове и Грибском – развернуты ПВР. Они базируются в местных школах.

«Идет подъем воды интенсивно – в среднем 20 сантиметров за сутки. По прогнозу, вода большая еще придет. Мы, в общем-то, ориентируемся на затопление 2013 года, ожидаем такой же результат. Еще в 2018 году мы сделали много дамб. В этом году усилили их, приподняли. Также перестраховались по разным направлениям, тоже установили дамбы: мешки с песком, плюс сверху сделали обвалование. Дамбы находятся с северной, южной и восточной сторон Владимировки. У нас развернуты ПВР – это село Волково на 100 мест, в селе Грибское – 200 мест. Всех стараемся понудить эвакуироваться», – рассказал глава Усть-Ивановского сельсовета Александр Лимайкин.

Для Маиса Мартиросяна это второе наводнение за 11 лет, которые мужчина проживает в двухэтажном доме во Владимировке. Из хозяйства – несколько собак, которые с приходом воды переедут на второй этаж дома, как и их хозяин. Там они будут пережидать паводок. Жену и ребенка Маис уже отправил к теще в Благовещенск.

«Все вывозим из дома. Все что можно – на крышу. Все, что тяжелое, – все в город. В 2013 году потонули, все выбросил, все имущество. Капитальный ремонт нам даже не оплатили. Сейчас научен горьким опытом, поэтому вывожу абсолютно все. Вон уже мешки готовы, сейчас машина приедет, мебель вывозить. Двери буду снимать, чтобы не разбухли, так что оставлю только голые стены. Неохота потерять все это снова», – рассказывает Маис.

«В 2013 году у меня воды было по подоконник, 80 сантиметров, она месяц стояла. Во дворе еще больше – 1 метр 40 сантиметров. Месяц сушили дом, все это восстанавливали», – добавил мужчина.

После подтопления в 2013 году, говорит он, ему предлагали обменять затопленную жилплощадь на двухкомнатную квартиру в 54 квадрата в Благовещенске. Мужчина отказался. Его дом вместе с гаражом в 3 раза больше. В итоге Маису выплатили компенсацию в 110 тысяч рублей. За капитальный ремонт дома, который семья после наводнения ремонтировала и сушила еще месяц, так и не заплатили. Хоть угроза подтопления существует регулярно, продавать участок с домом Маис Мартиросян все равно не стал.

«Дом никто не купит. Все знают, что здесь затапливаемая зона, будет топить опять. А за копейки отдавать тоже жалко – все это своими руками построил. Хочешь, не хочешь – вода придет, куда деться. Говорят, что завтра, послезавтра. Ждем», – подытожил мужчина.

Готовятся к приходу воды и в одном из местных супермаркетов. Сотрудники магазина соорудили кирпичные подпорки для холодильных камер и другого оборудования. Весь товар с нижних полок поднимают на верхние.

«Ребята поднимают у нас холодильники, надеемся, что этот уровень нас должен спасти, чтобы сохранить оборудование. Мы поднимаем товар выше, что-то поднимаем на второй этаж. Третий у нас еще есть», – рассказала сотрудница супермаркета Ольга Гаджало.

Когда вода начнет приближаться к зданию, электроснабжение здесь отключат. Чтобы товар не пропал за время паводка, люди запаслись генераторами, которые будут питать оборудование.

«Живу в районе базы "Метехи". В 2013 году вода была, огород весь затопило, очень много было воды. В дом, на нашу радость, не зашла. 50 сантиметров не хватило. Мы в огороде рыбу ловили: прямо с веранды закидывали удочки. Надеемся на лучшее, но лучше, как говорят, перебдить», – оптимистично настроена Ольга Гаджало.

Сейчас местные власти готовят к эвакуации людей и сельхозживотных. Во Владимировке зарегистрировано 1 370 человек, по факту проживает около 2 700, в их числе 5 инвалидов.

Как сообщало Амур.инфо, берегоукрепительные работы во Владимировке начались в пятницу, 26 июля. Спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного центра МЧС России, прибывшие в Приамурье из Хабаровска, набивают мешки песком и укладывают их вдоль береговой линии реки Зеи.

В 2013 году Владимировка очень сильно пострадала от наводнения.