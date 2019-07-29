После ДТП, унесшего жизнь 16-летней амурчанки, возбуждено уголовное дело

В больницу повезли водителя и двух девушек-пассажиров автомобиля. По дороге одна из пострадавших, 16-летняя девушка, скончалась от полученных травм.

Предварительно установлено, что за рулем автомобиля «ВАЗ» находился парень 1997 года рождения. Он выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с локомотивом. Следственным подразделением МО МВД России «Октябрьский» возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».