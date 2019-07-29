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После ДТП, унесшего жизнь 16-летней амурчанки, возбуждено уголовное дело

После ДТП, унесшего жизнь 16-летней амурчанки, возбуждено уголовное дело
Фото: amur.info

В Амурской области полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП, повлекшего гибель 16-летней девушки. Как сообщало ИА «Амур.инфо», в селе Поздеевка Ромненского района ночью в воскресенье, 28 июля, легковой автомобиль выехал на железнодорожные пути и попал под локомотив.

В больницу повезли водителя и двух девушек-пассажиров автомобиля. По дороге одна из пострадавших, 16-летняя девушка, скончалась от полученных травм.

Предварительно установлено, что за рулем автомобиля «ВАЗ» находился парень 1997 года рождения. Он выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с локомотивом. Следственным подразделением МО МВД России «Октябрьский» возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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#дети #ДТП #закон #происшествия

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