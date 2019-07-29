В Ромненском районе паводок отрезал два села, в три зашла вода

В Амурской области продолжает сохраняться сложная паводковая обстановка. Не остался в стороне и Ромненский район – там подтопление затронуло дороги и населенные пункты.

«У нас со вчерашнего дня введено ЧС. Отрезаны два села – Придорожное и Смоляное. Связь с ними только на лодках. Дорожное полотно размыто, в принципе, полностью, кроме мостов. Мосты устояли», – сообщили ИА «Амур.инфо» амурчане. По их словам, поднялся уровень реки Горбыль. Глава Ромненского района Анатолий Опаленко подтвердил агентству, что автомобильного сообщения с Придорожным и Смоляным сейчас нет: река промыла дорогу.

Анатолий Андреевич рассказал, что сообщение с селами осуществляется на лодках. С их помощью перевозят людей и продовольствие. В магазинах, расположенных в населенных пунктах, создан запас продуктов.

Анатолий Опаленко добавил, что из-за подъема другой реки – Белая – вода зашла в села Ромненского района: Святоруссовка, Любимое, Знаменка. «Уже в огороды заходит вода, подступает вплотную к жилью», – сказал глава района, уточнив, что эвакуация жителей пока не требуется. Но люди принимают меры для спасения своего имущества.

Амурчане также жалуются, что затруднен проезд транспорта в Ромненском районе по направлениям: Ромны – Рогозовка, Рогозовка – Ерковцы. По их словам, дорожное полотно там «превратилось в кашу». В данном случае виноват не паводок, а дожди.