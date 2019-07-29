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29июля
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сегодня, 15:06 0

В Белогорске жителям поселка Старица нужно подготовиться к эвакуации за 24 часа

В Белогорске жителям поселка Старица нужно подготовиться к эвакуации за 24 часа
Фото: администрация г. Белогорска

В Белогорске начали подворовый обход жителей поселка на острове Старица, дач «Междуречье», частных подворий в районе набережной Томи. Представителям администрации, правоохранительных органов, управления по делам ГО и ЧС, Белогорской больницы предстоит обойти все домовые хозяйства.

«Необходимо оповестить население о возможном подтоплении территории и эвакуации, Пройдет оповещение в два этапа, с учётом работающего и неработающего населения. При обходе жителям вручается памятка. Она уже напечатана на муниципальном ризографе в количестве 300 штук. При обходе уточняется число проживающих, наличие домашних животных. При этом особое внимание уделяется наличию в семьях детей, людей с ограниченными физическими возможностями», – рассказала председатель эвакуационной комиссии Белогорска Галина Бурмистрова.

Завершить обход дворовых территорий планируется за сутки. За 24 часа жителям поселка на острове Старица необходимо подготовить к эвакуации свои семьи, домашних животных, документы, деньги, ценные вещи, предметы первой необходимости, продукты не менее чем на трое суток, постельное белье, и одежду.

Объявление о начале эвакуации прозвучит по каналам местного телевидения, радио и через громкоговорящие установки специализированных патрульных автомобилей. Собраться людям будет необходимо в течение часа после начала эвакуации.

Как сообщало Амур.инфо, в Белогорске объявлен режим ЧС. 1–2 августа ожидается подъем уровня воды в реке Томь до отметки 400–450 сантиметров, и может произойти подтопление города. Максимального уровня – 430 сантиметров – вода в Томи за последнее десятилетие достигала в июле 2013 года.

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#администрация Белогорска #наводнение

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