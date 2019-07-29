СМИ: Тимур Батрутдинов помолодел на 20 лет

Комика Тимура Батрутдинова подозревают в том, что он лег под нож хирурга и сделал пластику лица. Около месяца актер скрывался от публики, но с 28 июля он стал выкладывать публикации в Инстаграм с обновленным лицом.

Фанаты заметили, что у Тимура исчезли с лица складки и морщины. Его лицо стало выглядеть намного лучше. Как предполагают подписчики юмориста, незадолго до этого Ольга Бузова посмеялась над ним в своем интервью, назвав «морщинистым шарпеем».

По сообщению VistaNews операция прошла успешно. После нее 41-летний Тимур стал выглядеть на 20 лет моложе.