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сегодня, 14:43 0

СМИ: Тимур Батрутдинов помолодел на 20 лет

СМИ: Тимур Батрутдинов помолодел на 20 лет
Фото: instagram.com/timurbatrutdinov/?hl=ru

Комика Тимура Батрутдинова подозревают в том, что он лег под нож хирурга и сделал пластику лица. Около месяца актер скрывался от публики, но с 28 июля он стал выкладывать публикации в Инстаграм с обновленным лицом.

Фанаты заметили, что у Тимура исчезли с лица складки и морщины. Его лицо стало выглядеть намного лучше. Как предполагают подписчики юмориста, незадолго до этого Ольга Бузова посмеялась над ним в своем интервью, назвав «морщинистым шарпеем».

По сообщению VistaNews операция прошла успешно. После нее 41-летний Тимур стал выглядеть на 20 лет моложе.

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#шоу-бизнес

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