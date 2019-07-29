Большая вода уходит из Норска Селемджинского района (видео)

Фото: скриншот с видео МЧС

Уровень воды в Селемдже в районе Норска стремительно падает. 28 июля в полдень он составлял 731 сантиметр, а 29 июня, по данным МЧС и амурского правительства на 12:00 – 670 сантиметров.

«В настоящее время уровень воды в поселке Норск заметно понижается. (…) Первый этаж школы полностью освободился от воды. По-прежнему все дома остаются подтопленными. В населенном пункте остается 80 человек местных жителей. 64 человека – группировка спасателей, полиции и местной администрации. Из 80-ти – 22 находятся на чердаке школы, остальные жители – на чердаках своих домов», – сообщил Игорь Смирнов, первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Амурской области.

Аэромобильная группировка МЧС России по Амурской области продолжает работу в Норске. Они следят за безопасностью, развозят бутилированную воду и хлеб. Планируется организовать работу по просушке домов и разбору завалов. Спасатели будут находиться в пострадавшем Норске до полной стабилизации обстановки, сообщили в ГУ МЧС России по Амурской области.