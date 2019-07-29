Сильнейший ливень изменил расписание в аэропорту Пекина

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В международном аэропорту Пекина 29 июля из-за проливных дождей отменены свыше 100 рейсов. В основном это рейсы, прибывающие в китайскую столицу.

Сильный ливень идет в Пекине с вечера 28 июля. Предположительно, он не закончится до вечера 29 июля. Кроме того, синоптики обещают грозы. Из-за непогоды пришлось отменить 131 авиарейс в пекинском аэропорту Шоуду. Их число может возрасти. Всего в понедельник аэропорт должен принять и отправить 1 796 рейсов, сообщает «Росбалт».

Как сообщалось ранее, сильные дожди привели к наводнению на юге и востоке Китая. В провинции Гуандун погибли как минимум 19 человек, еще трех сейчас ищут спасатели. Стихия затронула в Китае более 357 тысяч местных жителей. Власти провинции Цзянси эвакуировали из затопленных районов свыше 130 тысяч человек. Ливень нанес ущерб более чем 47 тысячам гектаров посевов.