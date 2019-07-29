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сегодня, 14:51 8

Благовещенская мэрия согласовала проведение митинга в защиту скорой помощи

Благовещенская мэрия согласовала проведение митинга в защиту скорой помощи
Фото: Амур.инфо

В воскресенье, 4 августа, в Благовещенске состоится митинг против реформирования городской станции скорой помощи. Он пройдет на площадке возле Дома молодежи: Красноармейская, 124.

Изначально организаторы просили согласовать проведение мероприятия на центральной площади Ленина, но в мэрии пояснили, что в этот день там будет проходить культурно-массовое городское мероприятие «Танцы для здоровья» в рамках 6-го сезона фестивального движения «Культурный город на набережной».

Поэтому в качестве альтернативы была предоставлена площадка на улице Красноармейской.

Как сообщало Амур.инфо, организаторы хотят добиться того, чтобы службу городской скорой оставили в том виде, в котором она работает сейчас. Есть вероятность, что Амурская область может войти в число регионов, где будет реализован пилотный проект госкорпорации «Ростех» – поставка на станции скорой помощи новых современных автомобилей с повышением качества обслуживания и сохранением коллектива. Об этом говорил губернатор Василий Орлов.

Ранее сотрудники станции скорой помощи опасались, видя опыт других регионов, что гараж станции перейдет в частные руки, и водители также будут работать на частную организацию. По мнению медиков, такие преобразования могут негативно сказаться на работе службы.

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#городская власть #здоровье #мэрия #транспорт

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Комментарии
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  • Терминатор

    Терминатор
    1 час назад

    Не будет здесь толку, пара удочки сматывать

  • sabotazh

    sabotazh
    34 минуты назад

    Как всегда площадь занята... ссут в уши. Как правило площадь всегда свободна...

  • Айболит

    Айболит
    27 минут назад

    Уважаемые редакторы! Ну нельзя ж так, вы ж сами слышали и читали ‐ передача ОТЛОЖЕНА. В этом году. А с января то .,

    Зачем искажаете суть событий ? Мы честно в лицо, спросили у руководства МЗ, на что получили неоднозначный ответ. Попросили документально подтвердить, что не состоится передача БЕЗ УЧЕТА МНЕНИЯ КОЛЛЕКТИВА. И.О министра такого обешания дать не смогла. Другие лица ни разу не ответили конкретно. Скорее всего, втихую готовится то же самое, но чуть позже. И потом, аутсорсинг это лишь часть проблемы здравоохранения области. Будем рады, если медработники других ЛПУ поддержат нас, сколько можно бессловесно смотреть на " оптимизацию".

    Конечно, сейчас ситуация в области сложная, может и не до нас. Но может быть поздно, все у нас делается втихую, это известно

  • Бинго-Бонго

    Бинго-Бонго
    23 минуты назад

    посмотрим , что в этот день будет на площади Ленина-демократия мля

  • Айболит

    Айболит
    21 минута назад

    Бинго-Бонгопосмотрим , что в этот день будет на площади Ленина-демократия мля


    Танца для здоровья, вроде такое название мероприятия

  • Айболит

    Айболит
    12 минут назад

    Слушайте, а что за бред вы написали в последнем абзаце? Никогда таких планов никто не озвучивал, вы что? Наши машины собирались в район, а нам в аренду от сторонней организации машины и водители предоставят, за наши ТФОМСовские деньги, вы чего бред то несете? Кто вам мог такое сказать? Вы ж публичное издание, извинитесь и исправьте, не позорьтесь. Корреспондент, писавший заметку- вам должно быть стыдно.

  • Айболит

    Айболит
    12 минут назад

    Слушайте, а что за бред вы написали в последнем абзаце? Никогда таких планов никто не озвучивал, вы что? Наши машины собирались в район, а нам в аренду от сторонней организации машины и водители предоставят, за наши ТФОМСовские деньги, вы чего бред то несете? Кто вам мог такое сказать? Вы ж публичное издание, извинитесь и исправьте, не позорьтесь. Корреспондент, писавший заметку- вам должно быть стыдно.

  • Хмык

    Хмык
    6 минут назад

    Айболит

    Слушайте, а что за бред вы написали в последнем абзаце? Никогда таких планов никто не озвучивал, вы что? Наши машины собирались в район, а нам в аренду от сторонней организации машины и водители предоставят, за наши ТФОМСовские деньги, вы чего бред то несете? Кто вам мог такое сказать? Вы ж публичное издание, извинитесь и исправьте, не позорьтесь. Корреспондент, писавший заметку- вам должно быть стыдно.



    Да не придирайся ты к словам.



    Всё равно в тонкости никто вникать не будет.



    Важна суть - митинг разрешили, при этом площадь предоставлять забздели.



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