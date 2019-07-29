Благовещенская мэрия согласовала проведение митинга в защиту скорой помощи

Фото: Амур.инфо

В воскресенье, 4 августа, в Благовещенске состоится митинг против реформирования городской станции скорой помощи. Он пройдет на площадке возле Дома молодежи: Красноармейская, 124.

Изначально организаторы просили согласовать проведение мероприятия на центральной площади Ленина, но в мэрии пояснили, что в этот день там будет проходить культурно-массовое городское мероприятие «Танцы для здоровья» в рамках 6-го сезона фестивального движения «Культурный город на набережной».

Поэтому в качестве альтернативы была предоставлена площадка на улице Красноармейской.

Как сообщало Амур.инфо, организаторы хотят добиться того, чтобы службу городской скорой оставили в том виде, в котором она работает сейчас. Есть вероятность, что Амурская область может войти в число регионов, где будет реализован пилотный проект госкорпорации «Ростех» – поставка на станции скорой помощи новых современных автомобилей с повышением качества обслуживания и сохранением коллектива. Об этом говорил губернатор Василий Орлов.

Ранее сотрудники станции скорой помощи опасались, видя опыт других регионов, что гараж станции перейдет в частные руки, и водители также будут работать на частную организацию. По мнению медиков, такие преобразования могут негативно сказаться на работе службы.