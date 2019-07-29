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сегодня, 14:06 0

Марина Хлебникова похорошела после слухов об алкоголизме

Марина Хлебникова похорошела после слухов об алкоголизме
Фото: instagram.com/marina_hlebnikova_official/

Певица Марина Хлебникова удивила своих поклонников, выставив свежее фото в Инстаграме. Поклонники считали, что певица спилась, но Хлебникова доказала им обратное.

В своем аккаунте она выложила фотографию после концерта, который прошел в Краснодаре. В подписи Хлебникова призналась, что сильно устала.

Подписчики обратили внимание, что, несмотря на напряженный график, Хлебникова выглядит очень хорошо. Судя по всему, певица набрала пару килограммов и в целом стала выглядеть более здоровой и жизнерадостной, чем месяцем ранее.

Весной 2019 года в СМИ появились слухи об алкоголизме Хлебниковой. В публикациях некоторые издания призывали спасать певицу, которая находится на грани жизни и смерти. Первым на болезненный вид Марины обратил внимание Рустам Солнцев. Он даже обратился к ней напрямую с упреками в эфире программы, посвященной продюсеру Бари Алибасову.

Следом на эту тему выступила телеведущая Дана Борисова, которая сама много лет потратила на борьбу с зависимостью от алкоголя и наркотиков. Телеведущая предложила отправить Хлебникову в клинику на остров Самуи, где когда-то сама лечилась.

В ответ Хлебникова напомнила, что год назад похоронила мужа, и это далось ей непросто. Звезда отметила, что очень тяжело и долго переживала утрату, что сказалось на ее внешнем виде, сообщает «Дни.ру».

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#шоу-бизнес

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