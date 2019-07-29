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29июля
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сегодня, 14:07 0

В амурском Норске люди спасали лошадей во время большой воды (видео)

В амурском Норске люди спасали лошадей во время большой воды (видео)
Фото: кадр видео

В Сети набирает популярность видео, снятое в Селемджинском районе Амурской области. На кадрах – спасение людьми лошадей во время большой воды.

«Наводнение в Норске, спасаем коней», – комментируют происходящее люди в ролике (звук отключен из-за присутствия ненормативной лексики). Как видно на кадрах, амурчане плыли в лодке, направляя животных в безопасное место.

Чем все закончилось, неизвестно – видео обрывается. Тем не менее пользователи Инстаграма отмечают: «С лошадьми все в порядке, они благополучно добрались до суши». «Низкий поклон людям, которые спасают животных», – пишут юзеры.

Как сообщало Амур.инфо, Норск серьезно пострадал во время наводнения. Тем не менее часть местных жителей не хочет эвакуироваться. Люди спасают домашних животных.

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#животные #наводнение #происшествия

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