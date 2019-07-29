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29июля
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В детском лагере «Огонек» принимают школьников из подтопленных районов Приамурья

В детском лагере «Огонек» принимают школьников из подтопленных районов Приамурья
Фото: пресс-служба городской администрации

В детском оздоровительном лагере «Огонек» города Благовещенска созданы условия для пребывания детей из подтопленных территорий области. Сейчас там находятся 32 ребенка из Селемджинского и Мазановского районов. 31 июля в лагерь направят еще шесть детей из Зейского района.

Проживание и питание для подтопленцев организовано на бесплатной для родителей основе. Всеми необходимыми принадлежностями, в том числе и теплой одеждой, детей обеспечивает центр социального обслуживания населения «Доброта». За ребятами присматривает опытный воспитатель. Он организовывает занятость детей, проводит для них развлекательные мероприятия.

В общей сложности «Огонек» готов принять из подтопленных территорий до 70 детей школьного возраста. Если этого окажется мало, до 200 ребят примет детский оздоровительный лагерь имени Лизы Чайкиной в Свободненском районе, сообщает пресс-служба городской администрации.

Тем временем в центре «Доброта» продолжается сбор вещей для пострадавших от наводнения амурчан. В первую очередь людям необходимы постельное белье, полотенца, спальные принадлежности, одежда и обувь детская и взрослая (в том числе теплые вещи) – новая или в хорошем состоянии, а также предметы личной гигиены. Нужна также помощь в подготовке детей к новому учебному году, поэтому нужны школьные принадлежности.

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#дети #наводнение #отдых

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Комментарии
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  • Бинго-Бонго

    Бинго-Бонго
    2 часа назад

    убитый лагерь Огонёк-шторкам лет 10

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