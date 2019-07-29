Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:41 0

В Свободный прибывают эвакуированные из Мазановского района

В Свободный прибывают эвакуированные из Мазановского района
Фото: instagram.com/presssluzhba_svb

Свободный принимает людей, которых эвакуируют из Мазановского района Амурской области из-за наводнения. Сейчас здесь ждут еще до 100 амурчан, преимущественно из села Белоярово.

Жителей Мазановского района размещают в ПВР, развернутом на базе общежития АТК по адресу: улица Продольная, 16. В настоящее время там находятся 57 человек, в том числе 32 ребенка (четыре малыша – в возрасте до года). Пять ребят будут устроены в ближайший к пункту детский сад, восемь – отправятся в лагерь «Спортивный».

После прибытия в ПВР, эвакуированных регистрируют по месту временного пребывания, записывая контактные данные и телефоны для связи. Всех в обязательном порядке осматривают медики. Некоторых приехавших сразу забирают родственники из Свободного.

В пункте временного размещения организовано трехразовое питание, есть практически все необходимое. В течение дня решится вопрос с привозом кроваток для грудничков и пеленального стола, сообщает в Инстаграме пресс-служба администрации Свободного.

С прибывшими работали психологи КЦСОН «Лада» и врачи городской поликлиники. Сотрудники центра будут ежедневно дежурить в ПВР парами, состоящими из соцрабоника и психолога. Организована экстренная вакцинация против инфекционных заболеваний.

Всего в этом пункте временного размещения готовы принять до 200 человек.

Просмотров всего: 678

#наводнение #Свободный

распечатать


Наводнение 2019

Правительство Приамурья открыло счет для помощи пострадавшим от паводка
Наводнение 2019 3

Обращение губернатора Амурской области Василия Орлова в связи с паводком
Наводнение 2019 1

Готовятся к худшему: жители Владимировки грузовиками вывозят из села животных и имущество (видео)
Наводнение 2019

В Ромненском районе паводок отрезал два села, в три зашла вода
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь