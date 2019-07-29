В Свободный прибывают эвакуированные из Мазановского района

Фото: instagram.com/presssluzhba_svb

Свободный принимает людей, которых эвакуируют из Мазановского района Амурской области из-за наводнения. Сейчас здесь ждут еще до 100 амурчан, преимущественно из села Белоярово.

Жителей Мазановского района размещают в ПВР, развернутом на базе общежития АТК по адресу: улица Продольная, 16. В настоящее время там находятся 57 человек, в том числе 32 ребенка (четыре малыша – в возрасте до года). Пять ребят будут устроены в ближайший к пункту детский сад, восемь – отправятся в лагерь «Спортивный».

После прибытия в ПВР, эвакуированных регистрируют по месту временного пребывания, записывая контактные данные и телефоны для связи. Всех в обязательном порядке осматривают медики. Некоторых приехавших сразу забирают родственники из Свободного.

В пункте временного размещения организовано трехразовое питание, есть практически все необходимое. В течение дня решится вопрос с привозом кроваток для грудничков и пеленального стола, сообщает в Инстаграме пресс-служба администрации Свободного.

С прибывшими работали психологи КЦСОН «Лада» и врачи городской поликлиники. Сотрудники центра будут ежедневно дежурить в ПВР парами, состоящими из соцрабоника и психолога. Организована экстренная вакцинация против инфекционных заболеваний.

Всего в этом пункте временного размещения готовы принять до 200 человек.