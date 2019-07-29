Жители затопленного Углового рассказали, как живут на сопке

Несколько десятков человек из села Угловое Мазановского района остаются на сопке. Там, по их словам, они спасались после того, как в населенный пункт зашла вода. Они экономят продукты, но покидать сопку не готовы и хотят сразу после спада воды можно было оперативно приступить к восстановлению жилья.

Как рассказала одна из местных жительниц, на сопке остается больше ста человек.

«Мы находимся на сопке у нас очень много народу: больше 100 человек – 150. Мы оказались на этой сопке из-за того, что держали дамбу. Нам раздали памятки, что будет подтопление, подъем воды 7,20 метра. Мы надеялись, что раз подъем 7,20, то надо просто дамбу укрепить, и мы бы не тонули. Но оказался подъем больше (...). Держали эту дамбу до последнего, когда уже из озера вода пошла, тогда народ побежал на сопку спасаться. (…) Если бы нам сразу сказали, что воды больше (...) будет, мы бы погрузили на телеги и вывезли все», – поделилась Наталья Морковцева.

По словам людей, от эвакуации они отказались еще и потому, что сразу, как только вода пойдет на убыль, собираются приступить к восстановлению домов. Сельчане побоялись, что из-за размытых дорог не скоро смогли бы вернуться из эвакуации. Однако и теперь перспектива возвращения для них пока туманна.

Питаются люди тем, что успели взять с собой, и теми продуктами, которыми поделилась местный предприниматель, когда начало топить ее кафе.

«Хозяйка собрала мужиков, и они ходили по пояс в кафе и выгребали продукты. И она это людям раздавала, сказав: "Чтобы не пропало, вы хоть пользуйтесь". Супчики варим, чтобы нам протянуть, потому что неизвестно когда мы домой попадем. Спуск до того размыло, что мы сразу не попадем», – говорит женщина.

Недавно вертолетом сельчанам доставили хлеб и воду. Люди просят, чтобы эти поставки были бесперебойными и в достаточном количестве. Телефоны они заряжают от автомобильных аккумуляторов, ночуют преимущественно в машинах. По некоторым данным, там находится один ребенок.

«Страшное дело, мы такой воды сроду не видели. Мы сейчас домой вернемся, а там все в воде. Муж плавал на лодке: морозилка плавает, машинку стиральную только купили – все утонуло. Нам надо менять два евроокна: одно лопнуло, а другое прямо выдавило в комнату. Диван плавает, все плавает, нам спать совершенно не на чем. Мы в шоке, в панике, но держимся, друг друга поддерживаем», – едва сдерживая слезы, рассказывает женщина.

По официальной информации пресс-службы областного правительства, в настоящее время на сопке находится 77 человек, которых обеспечивают водой и продуктами питания.

Как сообщало Амур.инфо, Угловое Мазановсокго района оказалось в числе населенных пунктов Приамурья, которое серьезно пострадало в результате паводка.