Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:24 0

Дожди в Амурской области не прекращаются: прогноз погоды на 30 июля

Дожди в Амурской области не прекращаются: прогноз погоды на 30 июля
Фото: pixabay.com

30 июля в Амурской области будет переменно облачно, в большинстве районов пойдут дожди, местами сильные, грозы. Ночью и в утренние часы местами дымка, туман. Ветер восточный, северо-восточный разгонится до 3-8 метров в секунду.

Температура ночью опустится до плюс 13...18, днем поднимется до 24...29, местами будет около 20.

В Благовещенске ночью без существенных осадков. Ветер подует с запада. Его скорость – 1-6 метров в секунду. Воздух прогреется до 18 градусов. Днём ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Скорость южного ветра составит 3-8 метров в секунду. Уличные термометры покажут 26...28 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 1042

#погода

распечатать


Общество

Штормовое предупреждение: прогноз погоды в Амурской области на 29 июля
Общество

В Амурской области дожди: прогноз погоды на 29 июля
Общество

Сильные дожди и грозы: прогноз погоды в Амурской области на 28 июля
Общество 25

Рогозин: строить космодром Восточный мешают дожди в Амурской области

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь