Дожди в Амурской области не прекращаются: прогноз погоды на 30 июля

Фото: pixabay.com

30 июля в Амурской области будет переменно облачно, в большинстве районов пойдут дожди, местами сильные, грозы. Ночью и в утренние часы местами дымка, туман. Ветер восточный, северо-восточный разгонится до 3-8 метров в секунду.

Температура ночью опустится до плюс 13...18, днем поднимется до 24...29, местами будет около 20. В Благовещенске ночью без существенных осадков. Ветер подует с запада. Его скорость – 1-6 метров в секунду. Воздух прогреется до 18 градусов. Днём ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Скорость южного ветра составит 3-8 метров в секунду. Уличные термометры покажут 26...28 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Нина Гвоздкова