Пенсионерам из амурских сел, пострадавших от паводка, выплаты за август профинансировали досрочно

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29 июля отделение Пенсионного фонда по Амурской области досрочно профинансировало выплату пенсий жителям 10 амурских поселков. Речь о тех населенных пунктах, которые пострадали от паводка.

Это поселки Октябрьский, Береговой, Горный и села Бомнак, Ивановка, Гулик, Амуро-Балтийск Зейского района, село Толбузино Магдагачинского района, село Невер Сковородинского района и село Огоджа Селемджинского района. Здесь проживает 1 705 пенсионеров.

25 июля по распоряжению губернатора Амурской области на территории региона был введен режим ЧС. К этому времени все пенсии за июль Пенсионный фонд профинансировал по графику и в полном объеме. Неполученных в связи со сложной ситуацией в регионе выплат нет, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Выплата в августе начнется с 1 числа. В течение действия режима ЧС выплата пенсий будет осуществляться по отдельному графику, согласованному с Почтой России, чтобы предотвратить риски неполучения пенсий или несвоевременной доставки.

Горячая линия ОПФР по Амурской области – 8 (4162) 202-400.