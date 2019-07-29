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сегодня, 12:51 0

Как помочь подтопленцам: список пунктов приема вещей в Амурской области

Как помочь подтопленцам: список пунктов приема вещей в Амурской области
Фото: Амур.инфо

В Приамурье открыли несколько пунктов сбора помощи для подтопленцев. Благовещенцы уже собрали первую партию вещей для пострадавших. Сегодня ее отправят в ПВР Селемджинского и Мазановского районов. Курирует сбор министерство социальной защиты населения Амурской области.

Министр социальной защиты населения региона Наталья Киселёва благодарит всех, кто не остался в стороне от беды земляков, пострадавших от стихии. Это жители области, которые оперативно откликнулись на призыв помочь, и, конечно же, те, для кого социальная поддержка населения – профессия: специалисты территориальных управлений соцзащиты, центров соцобслуживания, других учреждений, которые провели большую работу в выходные дни, участвуя в сборе вещей и эвакуации граждан.

В Благовещенске в комплексном центре социального обслуживания «Доброта» сбор помощи для жителей Селемджинского и Мазановского районов, чьи дома попали в зону подтопления, организован с 27 июля.

В пунктах временного размещения подтопленцы обеспечены самым необходимым – едой, питьевой водой, медикаментами. При этом нужна и дополнительная помощь. В частности, необходимы полотенца, спальные принадлежности, постельное белье, детская и взрослая одежда и обувь, теплые вещи, новые или в хорошем состоянии, а также предметы личной гигиены, зубные щетки, мыло и так далее.

Пострадавшим от паводка также нужно помочь подготовить детей к новому учебному году, поэтому в ближайшее время понадобятся школьные принадлежности. Все собранные вещи планируется передать в пострадавшие районы 2 августа.

Пункты приема помощи для подтопленцев:

  1. – КЦСОН «Доброта» (г. Благовещенск, ул. Рабочая, 95);
  2. – Ивановский КЦСОН (с.Ивановка, ул.Кирова, 54. Тел. для справок: 8 (41649) 52-307);
  3. – Управление СЗН в Октябрьском районе (с. Екатеринославка, ул.Новая, 20. Тел. для справок: 8 (41652) 22-461, 22-777);
  4. – Управление СЗН в Бурейском районе (п. Новобурейский, ул. Горького, 20. Тел. для справок: 8 (41634) 22-421, 22-464);
  5. – Архаринский КЦСОН (пгт Архара, ул. Привокзальная, 17, 2 эт. Тел. для справок: 8 (41648) 21000, 21-425);
  6. – Свободненский КЦСОН (г. Свободный, ул. Орджоникидзе, 50. Тел. для справок: 8 (41643) 572-60);
  7. – Зейский КЦСОН «Родник» (г. Зея, ул.Октябрьская, 7. Тел. для справок: 8 (41658) 2-47-36).

Центры приема вещей также открыты в Белогорске, Тынде, Сковородине, Новокиевском Увале, Тынде – в городских и районных администрациях.

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#наводнение #помощь

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