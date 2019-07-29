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29июля
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Парня, пропавшего в Благовещенске, нашли мертвым

Парня, пропавшего в Благовещенске, нашли мертвым
Фото: pixabay.com

23-летний благовещенец, пропавший 17 июля, найден мертвым. Информацию подтвердили в амурском следственном управлении. Тело обнаружили в гараже, принадлежащем другу парня, вместе с которым он пропал.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 17 июля Денис Евланов пошел устраиваться на работу и пропал. Вечером молодой человек позвонил своей девушке и сказал, что немного загуляет. С тех пор ни Денис, ни его друг Максим на связь не выходили. Родственники парня обратились в полицию.

Как рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо» девушка Дениса, его отца вызвали на процедуру опознания. Тело находилось в гараже и подверглось сильным изменениям. «Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство"», – прокомментировал сообщил старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Амурской области Алексей Лубинский.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Мандрагора

    Мандрагора
    12 минут назад

    Вот к чему приводят "загулы". Не бухал бы, все сложилось бы иначе. Жаль парня. Соболезнования родным.

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