Парня, пропавшего в Благовещенске, нашли мертвым

23-летний благовещенец, пропавший 17 июля, найден мертвым. Информацию подтвердили в амурском следственном управлении. Тело обнаружили в гараже, принадлежащем другу парня, вместе с которым он пропал.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 17 июля Денис Евланов пошел устраиваться на работу и пропал. Вечером молодой человек позвонил своей девушке и сказал, что немного загуляет. С тех пор ни Денис, ни его друг Максим на связь не выходили. Родственники парня обратились в полицию.

Как рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо» девушка Дениса, его отца вызвали на процедуру опознания. Тело находилось в гараже и подверглось сильным изменениям. «Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство"», – прокомментировал сообщил старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Амурской области Алексей Лубинский.