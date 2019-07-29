В Белогорске объявлен режим ЧС
В Белогорске 29 июля объявили режим ЧС. По прогнозам МЧС и гидрометцентра, 1–2 августа река Томь, это левый приток Зеи, в районе Белогорска поднимется до 400–450 сантиметров.
В июле 2013 года Томь поднялась до 430 сантиметров.
«Будем надеяться, что прогноз не сбудется, но готовиться к очередному, пятому за последние 9 лет подтоплению будем. Вся информация о ситуации и принимаемых мерах будет оперативно доводиться через официальные источники», – сообщил в своем инстаграм-аккаунте мэр Белогорска Станислав Мелюков.
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#белогорск 29 июля. 8-00. Уровень Томи 302 см. ⠀ МЧС и Росгидромет прогнозируют, что в связи с неблагоприятными погодными условиями 1-2 августа в реке Томь в черте Белогорска ожидается подъем воды до 400-450 см (в июле 2013 г - 430 см). ⠀ Будем надеяться, что прогноз не сбудется, но готовиться к очередному, пятому за последние 9 лет, подтоплению будем. ⠀ ❗️Только что в Белогорске введен режим ЧС❗️ ⠀ Вся информация о ситуации и принимаемых мерах будет оперативно доводиться через официальные источники. ⠀ #амурскаяобласть #наводнение2019
Как сообщало Амур.инфо, следить за уровнем воды в реке Томь можно в режиме онлайн. На главной странице официального сайта белогорск.рф размещен информер, данные онлайн сервиса обновляются ежедневно.
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