В Белогорске объявлен режим ЧС

Фото: администрация г. Белогорска

В Белогорске 29 июля объявили режим ЧС. По прогнозам МЧС и гидрометцентра, 1–2 августа река Томь, это левый приток Зеи, в районе Белогорска поднимется до 400–450 сантиметров.

В июле 2013 года Томь поднялась до 430 сантиметров.

«Будем надеяться, что прогноз не сбудется, но готовиться к очередному, пятому за последние 9 лет подтоплению будем. Вся информация о ситуации и принимаемых мерах будет оперативно доводиться через официальные источники», – сообщил в своем инстаграм-аккаунте мэр Белогорска Станислав Мелюков.

Как сообщало Амур.инфо, следить за уровнем воды в реке Томь можно в режиме онлайн. На главной странице официального сайта белогорск.рф размещен информер, данные онлайн сервиса обновляются ежедневно.