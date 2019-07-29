Тындинцы оказывают помощь пострадавшим от паводка амурчанам

Фото: пресс-служба администрации Тынды

Сбор вещей первой необходимости организован в здании управления молодёжи и спорта администрации Тынды. Горожан призывают приносить постельное белье, полотенца, средства личной гигиены, тёплую одежду, взрослую и детскую обувь.

Приносить вещи можно по адресу: Тында, улица Амурская, 20А (управление молодежи и спорта). Пункт сбора работает с 08:00 до 20:00.

Также необходимо помочь собрать детей в школу. Принимаются хорошая одежда, школьные ранцы, канцелярские принадлежности.

Все собранные вещи будут переданы в пострадавшие районы.