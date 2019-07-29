Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:59 0

Тындинцы оказывают помощь пострадавшим от паводка амурчанам

Тындинцы оказывают помощь пострадавшим от паводка амурчанам
Фото: пресс-служба администрации Тынды

Сбор вещей первой необходимости организован в здании управления молодёжи и спорта администрации Тынды. Горожан призывают приносить постельное белье, полотенца, средства личной гигиены, тёплую одежду, взрослую и детскую обувь.

Приносить вещи можно по адресу: Тында, улица Амурская, 20А (управление молодежи и спорта). Пункт сбора работает с 08:00 до 20:00.

Также необходимо помочь собрать детей в школу. Принимаются хорошая одежда, школьные ранцы, канцелярские принадлежности.

Все собранные вещи будут переданы в пострадавшие районы.

Просмотров всего: 335

#наводнение #помощь #Тында

распечатать


Наводнение 2019 1

Пенсионерам из амурских сел, пострадавших от паводка, выплаты за август профинансировали досрочно
Наводнение 2019

Как помочь подтопленцам: список пунктов приема вещей в Амурской области
Наводнение 2019

В Белогорске объявлен режим ЧС
Наводнение 2019 1

Амур.инфо ежедневно публикует уровень воды в Амуре и Зее в районе Благовещенска
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь