Амур.инфо ежедневно публикует уровень воды в Амуре и Зее в районе Благовещенска

На главной странице сайта информагентства «Амур.инфо», в «шапке», публикуются уровни воды в реках Амур и Зея в районе Благовещенска. За минувшие сутки Амур прибавил 18 сантиметров, Зея – 33 сантиметра. Критических отметок показатели не достигли.

Уровень неблагоприятного явления реки Амур составляет 700 сантиметров, уровень опасного явления равен 800 сантиметрам. Уровень неблагоприятного явления реки Зеи – 600 сантиметров, опасного явления – 720 сантиметров.

Амур.инфо обновляет данные уровня рек каждые четыре часа. Кроме того, в ленте новостей читатели сайта могут найти полную оперативную обстановку по всем рекам и населенным пунктам, которые входят в зону затопления.

Актуальная информация о паводке публикуется на портале под тегом #наводнение2019. Здесь пользователи увидят полную картину о паводке в Приамурье.