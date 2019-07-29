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Благовещенцы – на лодках: кинохроника наводнения 1984 года на Амур.инфо (видео)

Благовещенцы – на лодках: кинохроника наводнения 1984 года на Амур.инфо (видео)
Фото: скриншот с видео

Летом 1984 года по Благовещенску жители плавали на лодках, а сквер у Дворца пионеров и школьников (ЦЭВ) был полностью затоплен. Амур.инфо публикует репортаж «Мужество против стихии», снятый в Амурской области в 1984 году во время наводнения. Материал подготовила Дальневосточная студия кинохроники в киножурнале «Дальний Восток».

«Это Амур в августе 1984 года. Сильные ливневые дожди середины лета, прошедшие над территорией Амурской области и Хабаровского края, серия глубоких циклонов вызвали высокий подъем воды, паводок, равного которому по географическим масштабам еще не было отмечено в метеосводках за всю историю наблюдений», – говорится в закадровом тексте, при этом показаны съемки затопленных районов, снятые с вертолета.

Далее в хронике – кадры Благовещенска. «Благовещенск. Вода поднялась здесь более чем на 8 с половиной метров. Ворвалась на улицы города. Залила территории ряда предприятий», – отмечает журналист.

Часть материала посвящена ликвидации последствий наводнения.

«Значительный урон водная стихия нанесла сельскохозяйственным районам области. Полностью или частично под водой оказались десятки сел, сотни тысяч гектаров посевов, большое количество сена, животноводческих ферм, откормочных площадок, зерновых дворов, овощехранилищ. Партийными, советскими и хозяйственными органами были приняты неотложные меры по оказанию помощи пострадавшему населению. Обком партии и облисполком обратились с призывом ко всем организациям, коммунистам и комсомольцам, ко всем трудящимся области подняться на борьбу со стихией, и поднялись все.

В спасательные работы были дополнительно включены 25 тысяч автомобилей, сотни бульдозеров и экскаваторов. На помощь пришли воины. Люди сутками не выходили из кабин тракторов и самосвалов. И еще деталь: трудно сказать какой бы была ситуация в области и какой дополнительный удар стихии пришелся бы на Хабаровский край, не прими Зейское море огромное количество воды. Только за 15 дней самых мощных ливней объем водохранилища увеличился на 10 кубических километров», – говорится в репортаже.

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#наводнение #СМИ

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Комментарии
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  • Бинго-Бонго

    Бинго-Бонго
    1 час назад

    нас уже к этому готовят?

  • lev4ik

    lev4ik
    1 час назад

    Зейская ГЭС:ввод в эксплуатацию в полном объеме-1980. В 1984-наводнение,"равного которому не было за всю историю метеонаблюдений".

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Жаль, короткое видео. Мы в то время на "бугре" жили, Октябрьская/Чайковского - нас никогда не топило, даже простая сырость в подполах-погребах не проявлялась. Лучшее место в городе

    Помню, как Бурхановка переливалась через мост на Чайковского/Горького, а выше уже воды близко не было.

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