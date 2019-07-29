В Благовещенске разыскивают водителя, сбившего ребенка

В Благовещенске разыскивается водитель, сбивший ребенка и уехавший с места ДТП. Наезд на 10-летнего пешехода произошел в пятницу, 26 июля, около 11 часов возле дома № 285 по улице Ленина.

Как сообщает городской отдел Госавтоинспекции, ребенок шел по тротуару, когда на него наехал неустановленный автомобиль, выезжавший с прилегающей к дому территории.

Водитель скрылся с места происшествия. Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев и свидетелей или самого водителя.

Любую информацию об этом ДТП примут в группе розыска отдельного батальона ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по телефонам: (4162) 59-46-86, 8-962-285-82-40 или в дежурной части областной Госавтоинспекции по номеру: 42-52-62.

Для водителя оставление места ДТП грозит лишением права на управление транспортным средством на срок от одного года до полутора лет либо административным арестом на срок до 15 суток.