Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:31 0

В Благовещенске разыскивают водителя, сбившего ребенка

В Благовещенске разыскивают водителя, сбившего ребенка
Фото: anapa.media

В Благовещенске разыскивается водитель, сбивший ребенка и уехавший с места ДТП. Наезд на 10-летнего пешехода произошел в пятницу, 26 июля, около 11 часов возле дома № 285 по улице Ленина.

Как сообщает городской отдел Госавтоинспекции, ребенок шел по тротуару, когда на него наехал неустановленный автомобиль, выезжавший с прилегающей к дому территории.

Водитель скрылся с места происшествия. Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев и свидетелей или самого водителя.

Любую информацию об этом ДТП примут в группе розыска отдельного батальона ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по телефонам: (4162) 59-46-86, 8-962-285-82-40 или в дежурной части областной Госавтоинспекции по номеру: 42-52-62.

Для водителя оставление места ДТП грозит лишением права на управление транспортным средством на срок от одного года до полутора лет либо административным арестом на срок до 15 суток.

Просмотров всего: 1493

#дети #ДТП

распечатать


В России и мире

В Индии родился ребенок-русалка
Происшествия 13

В Амурской области произошло ДТП на ж/д переезде: погибла 16-летняя девушка (видео)
Общество

В Приамурье эвакуируют детей из лагеря «Красный Яр»
Общество 1

Из-за паводка из лагеря «Колосок» будут эвакуировать детей

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь