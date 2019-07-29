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29июля
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Амурчане возвращаются из эвакуации в Ивановку Зейского района

Амурчане возвращаются из эвакуации в Ивановку Зейского района
Фото: пресс-служба областного правительства

В селе Ивановка Зейского района, залитого водой, ситуация приходит в норму. 29 июля граждан, находящихся в пункте временного размещения Овсянки, доставят домой. Вода в реках Уркан, Гилюй и Деп на территории района продолжает снижаться.

23 июля спасатели областного поисково-спасательного отряда эвакуировали из Ивановки 35 человек, в том числе 18 детей, поскольку в реке Уркан ожидался подъем уровня воды до критических отметок в 700 сантиметров.

К настоящему времени в Зейском районе возобновлено авиационное сообщение с северными поселками района, в том числе с поселком Береговой и селом Октябрьский. В минувшую субботу вертолеты Амурской авиабазы совершили пять, в том числе пассажирских рейсов. В населенные пункты района доставили продукты первой необходимости и необходимые лекарственные средства. Из села Октябрьский в Зею в сопровождении медперсонала привезли беременную женщину.

Людям, находящимся в пунктах временного размещения, сделали прививки против вирусного гепатита А. Также проводилось фагирование эвакуированных против дизентерии, сальмонеллеза, брюшного тифа, профилактическое лечение против острых респираторных заболеваний и энтеровирусной инфекции.

Заканчивают составлять акты обследования объектов растениеводства у граждан, проживающих в населенных пунктах, затопленных в результате проливных дождей. Всего принято 669 заявлений, обследовано 588 участков. Сегодня межведомственная комиссия, заканчивает обследования по заявлениям жителей села Овсянки.

С 30 июля в подтопленных населенных пунктах будут дезинфицировать территории хлорсодержащими дезинфекционными препаратами, сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению Центра по делам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Зейского района, на 29 июля уровень воды в реке Уркан составляет 460 сантиметров (-22 сантиметра), в реке Гилюй – 347 сантиметров (-27 сантиметров) и в реке Деп – 454 сантиметра (-23 сантиметра), при критическом уровне – 390 сантиметров.

Уровень воды в верхнем бьефе Зейского водохранилища составляет 312,89 метра, уровень воды в нижнем бьефе ЗГЭС – 221,8 метра. Расход воды через гидроагрегаты ЗГЭС – 673 м3/сек., приток воды в водохранилище ЗГЭС – 4 100 м3/сек.

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#Дальний Восток #наводнение #происшествия

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