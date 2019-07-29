В Индии родился ребенок-русалка

В индийском округе Лакхимпур-Кхери на свет появился младенец с синдромом русалки. Он родился 28 июля и скончался через час после рождения.

27 июля беременную двадцатидвухлетнюю женщину доставили в местную больницу. Врачи рассказали, что роды проходили в штатном режиме, но, когда ребенок появился на свет, медики увидели у ребенка сросшиеся ноги. Состояние ребенка в целом было критическое, младенец был слаб. Врачи не смогли даже определить пол ребенка, сообщает «Лента.ру».

Врачи решили перевезти его в более современную клинику, где ему могли бы оказать необходимую медицинскую помощь. Однако сделать это не успели – ребенок умер до того, как его родители приняли решение.

В 2018 году сообщалось о ребенке, который был похож на инопланетянина. Сколько он сможет прожить, неизвестно.