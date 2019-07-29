Оперативная обстановка, связанная с наводнением в Амурской области, на 29 июля

Фото: пресс-служба областного правительства

По состоянию на утро 29 июля, на территории Амурской области в 16 населенных пунктах 8 районов области подтоплено 646 частных жилых домов. В Мазановском районе – 511, в Селемджинском – 132, в Свободненском районе – 3. В Зее вода ушла из всех подтопленных ранее четырех домов.

Подтопленными остаются 692 придворовых территории: в Мазановском районе – 532, в Бурейском районе – 2, в Благовещенске – 1, в Селемджинском районе – 150, в Свободненском районе - 3, в Благовещенском – 4. Полностью вода ушла с приусадебных участков в Зее и Зейском районе, в Октябрьском районе.

Перемыты 27 участков автомобильных дорог, их количество увеличилось за сутки на 9: в Зейском районе без изменений 6, в Мазановском районе – 6, в Селемджинском районе – 2, в Свободненском районе – 2, в Ромненском районе – 8, в Серышевском – 3. В Архаринском районе вода освободила единственный перемытый участок.

Без транспортного сообщения остаются 17 населенных пунктов: три в Зейском районе, один в Селемджинском, два в Ромненском, два в Свободненском и девять в Мазановском.

Из подтопленных населенных пунктов Приамурья эвакуировано всего 1 356 человек, в том числе 476 детей. В Зейском районе из Ивановки эвакуированы 69 человек, из них 31 ребенок; из Норска и Быссы Селемджинского района – 179 человек, из них 71 ребенок; в Мазановском районе из Богословки, Новороссийки, Углового, Таскина, Путятина, Козловки, Мазанова, Белоярова – 1 084 человека, из них 365 детей; из Новоандреевка Белогорского района – 10 человек, из них 4 ребенка; из Желтоярова Свободненского района эвакуировано 14 человек, из них 5 детей. В пунктах временного размещения остановились 487 человек, из них 173 ребенка; у родственников – 869 человек, из них 303 ребенка.

На территории Амурской области развернуто 11 пунктов временного размещения.

Один ПВР – в Зейском районе в больнице села Овсянка, в нем размещено 20 человек, из них 11 – дети.

В Селемджинском районе развернуто три ПВР в пгт Февральск: на базе узловой больницы, где размещено 40 человек, из них 15 дети; на базе отдыха ООО «Транзит» размещено 15 человек, из них 4 детей; на базе отдыха «Спорткомлекса» размещено 7 человек.

В Мазановском районе пункт временного размещения развернут в школе села Новокиевский Увал, где находятся 299 человек, из них 78 детей.

В Свободненском районе развернуто пять ПВР вместимостью до 528 человек. В Свободном: на базе общежития Амурского технического колледжа, где размещено 59 человек, из них 33 ребенка; на базе МОАУ СОШ № 9 вместимостью до 50 человек; на базе общежития института Амурского железнодорожного транспорта вместимостью до 48 человек; на базе гостиницы «Зея» вместимостью до 80 человек. В селе Нижние Бузули на базе школы размещено 14 человек, из них 5 детей.

В Белогорском районе развернут один пункт временного размещения вместимостью до 105 человек в школе села Великокнязевка, там находятся 10 человек, из них 4 детей.

При ухудшении обстановки готовы принять население шесть ПВР в Бурейском районе и восемь – в Архаринском.

Для эвакуации населения из подтопленных населенных пунктов привлекалось 3 воздушных судна: вертолеты МИ-8 и МИ-26 Хабаровского авиационного спасательного центра МЧС России и МИ-8 ГАУ «Амурская Авиабаза».

С целью оказания помощи пострадавшему населению бортами была доставлена гуманитарная помощь в село Новокиевский Увал, поселок Норск и пгт Февральск.

28 июля вертолетом Ми-26 Хабаровского АСЦ МЧС России из Новокиевского Увала, сёл Мазаново, Белоярово Мазановского района в город Свободный доставлены 109 человек, из них 82 ребенка; в Благовещенск – 56 человек, из них 33 ребенка.

Для ликвидации последствий прохождения дождевого паводка задействовано 809 человек, 171 единица техники, 26 плавательных средств, сообщает пресс-служба областного правительства.

Уровни воды 29 июля 2019 года

Река Пост Факт. уровень Динамика за сутки Пойма НГЯ* ОГЯ** Дата Ожидаемые уровни Уровень 2013 Амур Игнашино 8:00 165 +7 Амур Джалинда 8:00 246 -13 510 700 800 620 Амур Черняево 8:00 262 -34 600 700 800 683 Амур Кумара 8:00 356 -52 500 750 830 817 Амур Сергеевка 8:00 402 -46 490 700 800 780 Амур Благовещенск 8:00 506 +18 510 700 800 30.07 31.07 01.08 600 630-660 630 822 Амур Гродеково 8:00 807 +37 730 1050 1100 30-31.07 950-1000 1144 Амур Константиновка 8:00 587 +64 500 700 950 31.07-01.08 700-750 924 Амур Поярково 8:00 478 +88 580 650 750 31.07-03.08 600-650 833 Амур Иннокентьевка 8:00 740 +66 640 850 930 02-04.08 850-900 1083 Зея Мазаново 8:00 731 +24 450 550 620 29.07 - 707 Зея Суражевка 8:00 697 +69 500 650 700 30.07 31.07 820 880-900 812 Зея Малая Сазанка 8:00 938 +55 780 900 970 30.07 31.07 1050 1080-1100 1052 Зея Белогорье 8:00 666 +36 560 660 730 30.07 31.07 01.08 740 800 840-860 819 Зея Благовещенск 8:00 522 +33 450 600 720 30.07 31.07-01.08 540-640 700-750 819 Селемджа Экимчан 8:00 91 +20 300 450 480 97 Селемджа Стойба 8:00 155 -14 300 400 450 152 Селемджа Норск 8:00 679 -66 450 650 700 656 Селемджа Богословка 8:00 900 -37 580 600 700 747 Бысса Февральск 8:00 321 -15 400 550 Нора Устье Эльги 8:00 342 -48 480 - - Томь Воскресеновка 8:00 621 +41 500 - - Томь Белогорск 8:00 305 +30 300 350 400 Архара Аркадьевка 8:00 189 -34 220 350 500 Пр.Уркан с.Ивановка 8:00 433 -54 580 630 670 Бурея Малиновка 8:00 491 -1 500 650 800

* НГЯ - Неблагоприятное гидрометеорологическое явление

**ОГЯ - Опасное гидрометеорологическое явление