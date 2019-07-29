Оперативная обстановка, связанная с наводнением в Амурской области, на 29 июля
По состоянию на утро 29 июля, на территории Амурской области в 16 населенных пунктах 8 районов области подтоплено 646 частных жилых домов. В Мазановском районе – 511, в Селемджинском – 132, в Свободненском районе – 3. В Зее вода ушла из всех подтопленных ранее четырех домов.
Подтопленными остаются 692 придворовых территории: в Мазановском районе – 532, в Бурейском районе – 2, в Благовещенске – 1, в Селемджинском районе – 150, в Свободненском районе - 3, в Благовещенском – 4. Полностью вода ушла с приусадебных участков в Зее и Зейском районе, в Октябрьском районе.
Перемыты 27 участков автомобильных дорог, их количество увеличилось за сутки на 9: в Зейском районе без изменений 6, в Мазановском районе – 6, в Селемджинском районе – 2, в Свободненском районе – 2, в Ромненском районе – 8, в Серышевском – 3. В Архаринском районе вода освободила единственный перемытый участок.
Без транспортного сообщения остаются 17 населенных пунктов: три в Зейском районе, один в Селемджинском, два в Ромненском, два в Свободненском и девять в Мазановском.
Из подтопленных населенных пунктов Приамурья эвакуировано всего 1 356 человек, в том числе 476 детей. В Зейском районе из Ивановки эвакуированы 69 человек, из них 31 ребенок; из Норска и Быссы Селемджинского района – 179 человек, из них 71 ребенок; в Мазановском районе из Богословки, Новороссийки, Углового, Таскина, Путятина, Козловки, Мазанова, Белоярова – 1 084 человека, из них 365 детей; из Новоандреевка Белогорского района – 10 человек, из них 4 ребенка; из Желтоярова Свободненского района эвакуировано 14 человек, из них 5 детей. В пунктах временного размещения остановились 487 человек, из них 173 ребенка; у родственников – 869 человек, из них 303 ребенка.
На территории Амурской области развернуто 11 пунктов временного размещения.
Один ПВР – в Зейском районе в больнице села Овсянка, в нем размещено 20 человек, из них 11 – дети.
В Селемджинском районе развернуто три ПВР в пгт Февральск: на базе узловой больницы, где размещено 40 человек, из них 15 дети; на базе отдыха ООО «Транзит» размещено 15 человек, из них 4 детей; на базе отдыха «Спорткомлекса» размещено 7 человек.
В Мазановском районе пункт временного размещения развернут в школе села Новокиевский Увал, где находятся 299 человек, из них 78 детей.
В Свободненском районе развернуто пять ПВР вместимостью до 528 человек. В Свободном: на базе общежития Амурского технического колледжа, где размещено 59 человек, из них 33 ребенка; на базе МОАУ СОШ № 9 вместимостью до 50 человек; на базе общежития института Амурского железнодорожного транспорта вместимостью до 48 человек; на базе гостиницы «Зея» вместимостью до 80 человек. В селе Нижние Бузули на базе школы размещено 14 человек, из них 5 детей.
В Белогорском районе развернут один пункт временного размещения вместимостью до 105 человек в школе села Великокнязевка, там находятся 10 человек, из них 4 детей.
При ухудшении обстановки готовы принять население шесть ПВР в Бурейском районе и восемь – в Архаринском.
Для эвакуации населения из подтопленных населенных пунктов привлекалось 3 воздушных судна: вертолеты МИ-8 и МИ-26 Хабаровского авиационного спасательного центра МЧС России и МИ-8 ГАУ «Амурская Авиабаза».
С целью оказания помощи пострадавшему населению бортами была доставлена гуманитарная помощь в село Новокиевский Увал, поселок Норск и пгт Февральск.
28 июля вертолетом Ми-26 Хабаровского АСЦ МЧС России из Новокиевского Увала, сёл Мазаново, Белоярово Мазановского района в город Свободный доставлены 109 человек, из них 82 ребенка; в Благовещенск – 56 человек, из них 33 ребенка.
Для ликвидации последствий прохождения дождевого паводка задействовано 809 человек, 171 единица техники, 26 плавательных средств, сообщает пресс-служба областного правительства.
Уровни воды 29 июля 2019 года
|
Река
|
Пост
|
Факт. уровень
|
Динамика за сутки
|
Пойма
|
НГЯ*
|
ОГЯ**
|
Дата
|
Ожидаемые уровни
|
Уровень 2013
|
Амур
|
Игнашино
|
8:00 165
|
+7
|
Амур
|
Джалинда
|
8:00 246
|
-13
|
510
|
700
|
800
|
620
|
Амур
|
Черняево
|
8:00 262
|
-34
|
600
|
700
|
800
|
683
|
Амур
|
Кумара
|
8:00 356
|
-52
|
500
|
750
|
830
|
817
|
Амур
|
Сергеевка
|
8:00 402
|
-46
|
490
|
700
|
800
|
780
|
Амур
|
Благовещенск
|
8:00 506
|
+18
|
510
|
700
|
800
|
30.07
31.07
01.08
|
600
630-660
630
|
822
|
Амур
|
Гродеково
|
8:00 807
|
+37
|
730
|
1050
|
1100
|
30-31.07
|
950-1000
|
1144
|
Амур
|
Константиновка
|
8:00 587
|
+64
|
500
|
700
|
950
|
31.07-01.08
|
700-750
|
924
|
Амур
|
Поярково
|
8:00 478
|
+88
|
580
|
650
|
750
|
31.07-03.08
|
600-650
|
833
|
Амур
|
Иннокентьевка
|
8:00 740
|
+66
|
640
|
850
|
930
|
02-04.08
|
850-900
|
1083
|
Зея
|
Мазаново
|
8:00 731
|
+24
|
450
|
550
|
620
|
29.07
|
-
|
707
|
Зея
|
Суражевка
|
8:00 697
|
+69
|
500
|
650
|
700
|
30.07
31.07
|
820
880-900
|
812
|
Зея
|
Малая Сазанка
|
8:00 938
|
+55
|
780
|
900
|
970
|
30.07
31.07
|
1050
1080-1100
|
1052
|
Зея
|
Белогорье
|
8:00 666
|
+36
|
560
|
660
|
730
|
30.07
31.07
01.08
|
740
800
840-860
|
819
|
Зея
|
Благовещенск
|
8:00 522
|
+33
|
450
|
600
|
720
|
30.07
31.07-01.08
|
540-640
700-750
|
819
|
Селемджа
|
Экимчан
|
8:00 91
|
+20
|
300
|
450
|
480
|
97
|
Селемджа
|
Стойба
|
8:00 155
|
-14
|
300
|
400
|
450
|
152
|
Селемджа
|
Норск
|
8:00 679
|
-66
|
450
|
650
|
700
|
656
|
Селемджа
|
Богословка
|
8:00 900
|
-37
|
580
|
600
|
700
|
747
|
Бысса
|
Февральск
|
8:00 321
|
-15
|
400
|
550
|
Нора
|
Устье Эльги
|
8:00 342
|
-48
|
480
|
-
|
-
|
Томь
|
Воскресеновка
|
8:00 621
|
+41
|
500
|
-
|
-
|
Томь
|
Белогорск
|
8:00 305
|
+30
|
300
|
350
|
400
|
Архара
|
Аркадьевка
|
8:00 189
|
-34
|
220
|
350
|
500
|
Пр.Уркан
|
с.Ивановка
|
8:00 433
|
-54
|
580
|
630
|
670
|
Бурея
|
Малиновка
|
8:00 491
|
-1
|
500
|
650
|
800
* НГЯ - Неблагоприятное гидрометеорологическое явление
**ОГЯ - Опасное гидрометеорологическое явление
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