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29июля
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Оперативная обстановка, связанная с наводнением в Амурской области, на 29 июля

Оперативная обстановка, связанная с наводнением в Амурской области, на 29 июля
Фото: пресс-служба областного правительства

По состоянию на утро 29 июля, на территории Амурской области в 16 населенных пунктах 8 районов области подтоплено 646 частных жилых домов. В Мазановском районе – 511, в Селемджинском – 132, в Свободненском районе – 3. В Зее вода ушла из всех подтопленных ранее четырех домов.

Подтопленными остаются 692 придворовых территории: в Мазановском районе – 532, в Бурейском районе – 2, в Благовещенске – 1, в Селемджинском районе – 150, в Свободненском районе - 3, в Благовещенском – 4. Полностью вода ушла с приусадебных участков в Зее и Зейском районе, в Октябрьском районе.

Перемыты 27 участков автомобильных дорог, их количество увеличилось за сутки на 9: в Зейском районе без изменений 6, в Мазановском районе – 6, в Селемджинском районе – 2, в Свободненском районе – 2, в Ромненском районе – 8, в Серышевском – 3. В Архаринском районе вода освободила единственный перемытый участок.

Без транспортного сообщения остаются 17 населенных пунктов: три в Зейском районе, один в Селемджинском, два в Ромненском, два в Свободненском и девять в Мазановском.

Из подтопленных населенных пунктов Приамурья эвакуировано всего 1 356 человек, в том числе 476 детей. В Зейском районе из Ивановки эвакуированы 69 человек, из них 31 ребенок; из Норска и Быссы Селемджинского района – 179 человек, из них 71 ребенок; в Мазановском районе из Богословки, Новороссийки, Углового, Таскина, Путятина, Козловки, Мазанова, Белоярова – 1 084 человека, из них 365 детей; из Новоандреевка Белогорского района – 10 человек, из них 4 ребенка; из Желтоярова Свободненского района эвакуировано 14 человек, из них 5 детей. В пунктах временного размещения остановились 487 человек, из них 173 ребенка; у родственников – 869 человек, из них 303 ребенка.

На территории Амурской области развернуто 11 пунктов временного размещения.

Один ПВР – в Зейском районе в больнице села Овсянка, в нем размещено 20 человек, из них 11 – дети.

В Селемджинском районе развернуто три ПВР в пгт Февральск: на базе узловой больницы, где размещено 40 человек, из них 15 дети; на базе отдыха ООО «Транзит» размещено 15 человек, из них 4 детей; на базе отдыха «Спорткомлекса» размещено 7 человек.

В Мазановском районе пункт временного размещения развернут в школе села Новокиевский Увал, где находятся 299 человек, из них 78 детей.

В Свободненском районе развернуто пять ПВР вместимостью до 528 человек. В Свободном: на базе общежития Амурского технического колледжа, где размещено 59 человек, из них 33 ребенка; на базе МОАУ СОШ № 9 вместимостью до 50 человек; на базе общежития института Амурского железнодорожного транспорта вместимостью до 48 человек; на базе гостиницы «Зея» вместимостью до 80 человек. В селе Нижние Бузули на базе школы размещено 14 человек, из них 5 детей.

В Белогорском районе развернут один пункт временного размещения вместимостью до 105 человек в школе села Великокнязевка, там находятся 10 человек, из них 4 детей.

При ухудшении обстановки готовы принять население шесть ПВР в Бурейском районе и восемь – в Архаринском.

Для эвакуации населения из подтопленных населенных пунктов привлекалось 3 воздушных судна: вертолеты МИ-8 и МИ-26 Хабаровского авиационного спасательного центра МЧС России и МИ-8 ГАУ «Амурская Авиабаза».

С целью оказания помощи пострадавшему населению бортами была доставлена гуманитарная помощь в село Новокиевский Увал, поселок Норск и пгт Февральск.

28 июля вертолетом Ми-26 Хабаровского АСЦ МЧС России из Новокиевского Увала, сёл Мазаново, Белоярово Мазановского района в город Свободный доставлены 109 человек, из них 82 ребенка; в Благовещенск – 56 человек, из них 33 ребенка.

Для ликвидации последствий прохождения дождевого паводка задействовано 809 человек, 171 единица техники, 26 плавательных средств, сообщает пресс-служба областного правительства.

Уровни воды 29 июля 2019 года

Река

Пост

Факт. уровень

Динамика за сутки

Пойма

НГЯ*

ОГЯ**

Дата

Ожидаемые уровни

Уровень 2013

Амур

Игнашино

8:00 165

+7

Амур

Джалинда

8:00 246

-13

510

700

800

620

Амур

Черняево

8:00 262

-34

600

700

800

683

Амур

Кумара

8:00 356

-52

500

750

830

817

Амур

Сергеевка

8:00 402

-46

490

700

800

780

Амур

Благовещенск

8:00 506

+18

510

700

800

30.07

31.07

01.08

600

630-660

630

822

Амур

Гродеково

8:00 807

+37

730

1050

1100

30-31.07

950-1000

1144

Амур

Константиновка

8:00 587

+64

500

700

950

31.07-01.08

700-750

924

Амур

Поярково

8:00 478

+88

580

650

750

31.07-03.08

600-650

833

Амур

Иннокентьевка

8:00 740

+66

640

850

930

02-04.08

850-900

1083

Зея

Мазаново

8:00 731

+24

450

550

620

29.07

-

707

Зея

Суражевка

8:00 697

+69

500

650

700

30.07

31.07

820

880-900

812

Зея

Малая Сазанка

8:00 938

+55

780

900

970

30.07

31.07

1050

1080-1100

1052

Зея

Белогорье

8:00 666

+36

560

660

730

30.07

31.07

01.08

740

800

840-860

819

Зея

Благовещенск

8:00 522

+33

450

600

720

30.07

31.07-01.08

540-640

700-750

819

Селемджа

Экимчан

8:00 91

+20

300

450

480

97

Селемджа

Стойба

8:00 155

-14

300

400

450

152

Селемджа

Норск

8:00 679

-66

450

650

700

656

Селемджа

Богословка

8:00 900

-37

580

600

700

747

Бысса

Февральск

8:00 321

-15

400

550

Нора

Устье Эльги

8:00 342

-48

480

-

-

Томь

Воскресеновка

8:00 621

+41

500

-

-

Томь

Белогорск

8:00 305

+30

300

350

400

Архара

Аркадьевка

8:00 189

-34

220

350

500

Пр.Уркан

с.Ивановка

8:00 433

-54

580

630

670

Бурея

Малиновка

8:00 491

-1

500

650

800

* НГЯ - Неблагоприятное гидрометеорологическое явление

**ОГЯ - Опасное гидрометеорологическое явление

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#наводнение #происшествия

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