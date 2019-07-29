Глава Благовещенского района о ситуации во Владимировке: готовимся к сценарию 2013 года

Фото: архив Амур.инфо, наводнение 2013 года

В селе Владимировка Благовещенского района продолжается подготовка к приходу большой воды. Помня о событиях 2013 года, люди вывозят из домов ценные вещи и мебель, к эвакуации готовят жителей и сельскохозяйственный скот.

«Вчера проводили и встречи с населением, и оповещение. Сегодня еще пойдут у нас люди по дворам. Мы говорили, что готовимся к сценарию 2013 года. Гребень паводка придет ориентировочно 31 июля – 1 августа. И сейчас мы начинаем уже эвакуацию животных, помогаем людям вывозить мебель. Оперативный штаб разворачивается в ДК села Владимировка, там будут специалисты, которые обладают информацией, и туда люди со всеми вопросами могут обращаться. Дамбу построили, ждем теперь воду», – прокомментировал подготовку к грядущему затоплению глава Благовещенского района Евгений Седых.

Как сообщало Амур.инфо, эвакуировать село собираются в ближайшее время. Там провели берегоукрепительные работы. В воскресенье, 28 июля, в селе состоялась встреча жителей с главой Благовещенского района Евгением Седых и главой Усть-Ивановского сельсовета Александром Лимайкиным. Прозвучало, что прогноз по подъему Зеи неблагоприятный. Ожидается, что в пик паводка 30–31 июля максимальная отметка достигнет 750 сантиметров, сообщает пресс-служба района.

«Районными властями принимаются превентивные меры. Будем организовывать эвакуацию крупного рогатого скота, на контроле – развертывание двух пунктов временного размещения населения в селах Волково и Грибское общей вместимостью 280 человек. По предварительному прогнозу, при повышении воды до 750 сантиметров будет затоплено порядка 500 домов. Поэтому призываем вас заранее поднять имущество на верхние этажи, поместить живность на чердаки», – сообщил владимировцам Евгений Седых.

С 30 июля начнется эвакуация животных. Свиней планируется поместить на ферму в селе Усть-Ивановка, крупный рогатый скот – в район Исаевской рощи.

Место сбора при эвакуации населения села Владимировка находится по адресу: село Владимировка, улица Центральная, 28. Там находится оперативный штаб, куда можно обратиться по всем возникающим вопросам.

Также можно звонить по телефонам: 8-914-579-48-96, 8-924-677-15-15, 8-914-617-15-15, 396-694,112.

В 2013 году село Владимировка серьезно пострадало во время наводнения.