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сегодня, 10:16 9

Вода подступает: заградительные дамбы сооружают в Благовещенске

Вода подступает: заградительные дамбы сооружают в Благовещенске
Фото: пресс-служба администрации Благовещенска

В Благовещенске Амурской области в местах потенциального выхода Зеи на территорию города, началось сооружение заградительных дамб. По прогнозам метеорологов, вскоре вода из реки подойдет к отметке «опасные явления».

По последнему прогнозу прохождения паводка, предоставленному Амурским гидрометцентром, в ближайшие два дня река Зея в районе Благовещенска подойдёт к отметке «неблагоприятные явления», а затем, с 1 августа, – на отметку «опасные явления».

В этой связи мэр города Валентина Калита дала поручение обследовать наиболее опасные участки – в частности, выходы к реке в районе улиц Амурская, 1, и Октябрьская, 1, и незамедлительно предпринять необходимые действия по сдерживанию паводка.

28 июля на Амурской, 1, была организована работа по возведению дамбы: с 15 часов на участке было задействовано 10 единиц техники, работали рабочие МКП «ГСТК», спасатели ДВРПСО из Хабаровска, военнослужащие Благовещенского гарнизона – всего более 70 человек, сообщает пресс-служба городской администрации.

С сегодняшнего дня приступят к работам на Октябрьской, 1. Здесь также будет возведена заградительная дамба.

На прошлой неделе в превентивных целях силами МКП «ГСТК» был завезен окол в район улиц Лазо – Горького, чтобы в случае необходимости перекрыть реку Бурхановку и не допустить подтопление города её водами.

На постоянном контроле остается еще один район города, где также была большая вода в 2013 году – это Первомайский парк.

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#Дальний Восток #наводнение #происшествия

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Комментарии
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  • Бинго-Бонго

    Бинго-Бонго
    3 часа назад

    завтра придёт паводок и только сегодня пытаются , что то невнятное сделать

  • full

    full
    3 часа назад

    в случае необходимости перекрыть реку Бурхановку и не допустить подтопление города её водами. - Мистер Фикс, у вас есть план?

  • nerro

    nerro
    2 часа назад

    интересно, если насыпать дамбу в устье Бурхановки, она не разольётся перед дамбой? ведь в Бурхановке и сейчас достаточно воды.

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    6 лет прошло с момента как начали укреплять набережную Зеи в районе города........

  • Бинго-Бонго

    Бинго-Бонго
    2 часа назад

    правление Калиты-время упущенных возможностей для города

  • Белка-Стрелка

    Белка-Стрелка
    1 час назад

    Бурхановку через дамбу насосами перекачивают в Зею в этом

  • true_rus

    true_rus
    1 час назад

    Бинго-Бонго 53 минуты назад

    правление Калиты-время упущенных возможностей для города

    ++++++++++++

    Функции ПАРАЗИТА города она исполняет идеально

  • Игорь Николаевич Павлов

    Игорь Николаевич Павлов
    1 час назад

    Вот тут в новостях увидел сообщение что во время наводнения запретят продавать спиртные напитки.

    Может быть и на время повышения воды в Амуре и Зее отключить коменты под новостями?

    Чтобы народная глупость еще не усугубляла тяжелого положения подтопленцев

  • Бинго-Бонго

    Бинго-Бонго
    1 час назад

    срочно читаем Павлова как надо брить яйца

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