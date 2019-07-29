Вода подступает: заградительные дамбы сооружают в Благовещенске

Фото: пресс-служба администрации Благовещенска

В Благовещенске Амурской области в местах потенциального выхода Зеи на территорию города, началось сооружение заградительных дамб. По прогнозам метеорологов, вскоре вода из реки подойдет к отметке «опасные явления».

По последнему прогнозу прохождения паводка, предоставленному Амурским гидрометцентром, в ближайшие два дня река Зея в районе Благовещенска подойдёт к отметке «неблагоприятные явления», а затем, с 1 августа, – на отметку «опасные явления».

В этой связи мэр города Валентина Калита дала поручение обследовать наиболее опасные участки – в частности, выходы к реке в районе улиц Амурская, 1, и Октябрьская, 1, и незамедлительно предпринять необходимые действия по сдерживанию паводка.

28 июля на Амурской, 1, была организована работа по возведению дамбы: с 15 часов на участке было задействовано 10 единиц техники, работали рабочие МКП «ГСТК», спасатели ДВРПСО из Хабаровска, военнослужащие Благовещенского гарнизона – всего более 70 человек, сообщает пресс-служба городской администрации.

С сегодняшнего дня приступят к работам на Октябрьской, 1. Здесь также будет возведена заградительная дамба.

На прошлой неделе в превентивных целях силами МКП «ГСТК» был завезен окол в район улиц Лазо – Горького, чтобы в случае необходимости перекрыть реку Бурхановку и не допустить подтопление города её водами.

На постоянном контроле остается еще один район города, где также была большая вода в 2013 году – это Первомайский парк.