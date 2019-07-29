Сын Алибасова исчез с 20 миллионами рублей: обзор прессы

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Начну с урока русского языка. На странице «Культура» «Российской газеты» ученые назвали 10 ошибок в речи, за которые больше всего стыдно. В нашей речи столько тонкостей, что не всегда разберутся лингвисты. Но есть ошибки, которые раздражают подавляющее большинство из нас. Все перечислять не буду, назову пару-другую: «звОнит» вместо «звонИт»; «плОтят» вместо «плАтят»; «двухтысячно такой-то год» вместо «две тысячи такой-то». А еще там названы такие просторечия, как «ихнее» и «евонное». Об остальных ошибках прочтите сами, если не хотите, чтобы над вами посмеивались.

Напишут же такое

Ну и уж коль скоро мы заговорили о культуре, то расскажу о том, на чем заострил внимание в «Аргументах неделi». Здесь полностраничное интервью с Михаилом Боярским. Казалось бы, что нового мы узнаем о знаменитом Д` Артаньяне? А вот поди ж ты! Рассказал, почему перестал играть в спектакле «Интимная жизнь» – говорит, что играть интим в 70-летнем возрасте – не комильфо. А на вопрос об Инстаграме ответил, что слово «граммы» ему понятно: до сих пор выпивает. Но «инсту» ни разу не пил.

Ну и еще он сказал, что всё лучшее уже прошло. Но здесь мы вряд ли согласимся с уважаемым артистом: если почитать первостраничные отчеты о деятельности властей, то получается, что всё лучшее только грядёт!

Полный абзац

Давайте посмотрим, что еще «культурного» есть в нашей прессе. Раскрываем «Панораму», видим материал о том, что сын Бари Алибасова «сбежал» с 20-ю миллионами рублей, заработанными молодым человеком на разных шоу, темой которых являлось отравление его отца. Бари Каримович с сожалением отметил, что был при смерти, а для Алибасова-младшего это стало поводом для пиара.

По словам продюсера, из этих денег он не получил ни копейки – даже «100 рублей на лекарства». Что означает «сбежал» – не совсем ясно: то ли прячется у подруги, то ли эмигрировал. Но, думаю, это очередной виток того самого пиара.

Очень интересно

Много материалов посвятил культуре и журнал «Дилетант». В передовой статье рассказывается о секретном указе Президиума Верховного Совета СССР от 1972 года, согласно которому КГБ должен был пресекать антисоветские действия, как-то: распространение политически вредных измышлений в устной форме, прослушивание передач зарубежного радио, рассказ политических анекдотов, увлечение идейно-порочной литературой. Вот поэтому «Камасутра» в советское время ходила по рукам только в самиздатовском виде. Потому и секса в стране не было – из-за Президиума Верховного Совета!

На посошок

Ну и напоследок о кино, то есть все равно о культуре. В «Моей семье» прочел о том, как звезда британских медицинских сериалов «Катастрофа» и «Холби Сити» Вики Холл стала настоящей медсестрой, влюбившись в роль, которую она играла на телеэкранах. Свою карьеру актриса начала еще в конце 80-х, и так сложилось, что ей выпадали роли медсестер. Это амплуа стало ей настолько близким, что она решила не просто играть, но и спасать жизни — уже как квалифицированный медицинский работник. Написала в студии заявление «По собственному желанию» и устроилась работать в больницу.

Читал материал, перебирал в памяти российских актеров, сменивших профессию. Так, почесывая затылок, и завершаю обзор.