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29июля
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Наводнение в Норском заповеднике убьет весь молодняк

Наводнение в Норском заповеднике убьет весь молодняк
Фото: Амур.инфо

В результате наводнения в Амурской области затопленными оказались территории Норского заповедника, который находится в Селемджинском районе. Сотрудники опасаются, что когда вода уйдет, в живых останутся только зрелые особи, молодняк может не спастись.

«22 июля текущего года стал для нас трагичным днем. Еще никогда за всю историю существования этого заповедника не случалось таких наводнений. В связи с продолжающимся подъемом уровня рек Селемджа и Нора ситуация на территории заповедника усугубилась. Есть опасения, что из-за наводнения произойдёт массовая гибель молодняка животных, населяющих заповедник. Спастись на возвышенностях могут только зрелые особи, которые смогли доплыть до безопасных мест.

За прошедшую неделю уровень воды на территории заповедника значительно поднялся, были затоплены все кордоны. С наиболее дальнего кордона "Меун", находящего в 133 километрах от села Норск, было эвакуировано три сотрудника. Эвакуацию пришлось проводить на катере в сопровождении ГИМС МЧС России. К моменту, когда катер прибыл на дальний кордон, вода уже стремительно подбиралась к крышам построек», – сообщается в инстаграм-аккаунте заповедника.

Наводнение нанесет значительный урон растительности, прогнозируют сотрудники. Длительное затопление приведет к вытеснению воздуха из почвы, прекратится нормальный газообмен и произойдет отравление растений от поступающей углекислоты. Гибель краснокнижных видов не только поменяет внешний облик природных ландшафтов заповедника, но и изменит среду обитания животных. Потребуются многие годы для восстановления лесных участков заповедника.

Сотрудники в настоящее время продолжают проводить мероприятия по эвакуации имущества.

О том, что заповедная территория ушла под воду Амур.инфо сообщало 25 июля. Большая вода прибывала стремительно, пришлось эвакуировать людей.

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#животные #наводнение

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