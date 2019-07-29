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29июля
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сегодня, 09:08 2

В Хэйхэ 31 июля будет превышена критическая отметка уровня воды в Амуре

В Хэйхэ 31 июля будет превышена критическая отметка уровня воды в Амуре
Фото: Амур.инфо

В Хэйхэ в целях безопасности закрыли часть набережной. Уровень воды в Амуре, по данным городского комитета по борьбе с паводком и засухой, постепенно приближается к критической отметке в 96 метров.

Комитет по борьбе с паводком и засухой города Хэйхэ объявил о приближении уровня воды в Амуре к критическому. Из-за этого участки набережной на Амуре закрыли, в основном на острове Большой Хэйхэ, сообщает Biang.ru.

Прогнозируется, что критическая отметка будет превышена 31 июля. По информации ведомства, 26 июля уровень воды в Амуре составлял 91,88 метра, 27 июля – 93,56, 28 июля он составил 94,33 метра, что близко к критическому в 96 метров.

29 и 30 июля вся городская агломерация Хэйхэ окажется в зоне стихии. Метеорологи предупреждают о сходе селевых потоков, об оползнях, граде, а также выходе из берегов притоков Амура. Мощные осадки и сильные грозы с порывистым ветром прогнозируются до 31 июля.

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#Китай #наводнение

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Комментарии
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  • позитивный

    позитивный
    29 минут назад

    Вевяносто с лишним метра это как? 0_0

  • Kadet_84

    Kadet_84
    16 минут назад

    Спокойно! У нашей бабы Вали, ВСЁ под контролем!

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