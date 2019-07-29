В Хэйхэ 31 июля будет превышена критическая отметка уровня воды в Амуре

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В Хэйхэ в целях безопасности закрыли часть набережной. Уровень воды в Амуре, по данным городского комитета по борьбе с паводком и засухой, постепенно приближается к критической отметке в 96 метров.

Комитет по борьбе с паводком и засухой города Хэйхэ объявил о приближении уровня воды в Амуре к критическому. Из-за этого участки набережной на Амуре закрыли, в основном на острове Большой Хэйхэ, сообщает Biang.ru.

Прогнозируется, что критическая отметка будет превышена 31 июля. По информации ведомства, 26 июля уровень воды в Амуре составлял 91,88 метра, 27 июля – 93,56, 28 июля он составил 94,33 метра, что близко к критическому в 96 метров.

29 и 30 июля вся городская агломерация Хэйхэ окажется в зоне стихии. Метеорологи предупреждают о сходе селевых потоков, об оползнях, граде, а также выходе из берегов притоков Амура. Мощные осадки и сильные грозы с порывистым ветром прогнозируются до 31 июля.