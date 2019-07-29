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29июля
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Штормовое предупреждение: прогноз погоды в Амурской области на 29 июля

Штормовое предупреждение: прогноз погоды в Амурской области на 29 июля
Фото: pixabay.com

29 июля в Амурской области облачно с прояснениями. В большинстве районов дожди, местами сильные, сильные ливни, грозы. В связи с этим в регионе объявлено штормовое предупреждение.

Скорость юго-восточного, южного ветра составляет 3-8, местами при грозах – до 15 метров в секунду. Температура воздуха – плюс 22...27, на севере – 18...23, местами при прояснении – до 28 градусов..

В Благовещенске облачно с прояснениями, временами дождь, гроза. Скорость юго-восточного ветра достигает 4-5 метров в секунду. Уличные термометры покажут в течение дня 26...28 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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