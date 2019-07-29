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29июля
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сегодня, 08:17 2

Из-за паводка в иркутском Тулуне вновь эвакуируют людей

Из-за паводка в иркутском Тулуне вновь эвакуируют людей
Фото: politsib.ru

Уровень воды в реке Ия в районе пострадавшего от паводка Тулуна Иркутской области достиг 695 сантиметров при критической отметке в 7 метров. Об этом в воскресенье, 28 июля, сообщил официальный сайт города.

«Уровень воды в реке Ия на 20:00 по местному времени (15:00 мск) 28 июля составил 695 сантиметров», – приводит ТАСС сообщение ресурса. Этот показатель за два часа увеличился на 13 сантиметров.

По данным МЧС, уровень воды в реке Ия в районе Тулуна по прогнозу может подняться до 770 сантиметров при критическом уровне в 700 сантиметров.

В воскресенье в городе началась эвакуация населения, людей эвакуируют из трех районов, которые находятся под угрозой подтопления. В Тулуне работают три пункта временного размещения.

Для оказания помощи при эвакуации из Братска направлен вертолет Ми-8.

27 июля местные власти сообщили, что за сутки в Тулуне выпала почти месячная норма осадков. По информации гидрометеорологов, уровень воды может повыситься до критических отметок на участках рек Ока, Ия, Уда, Белая, Бирюса и на малых реках южного Прибайкалья, сообщает РИА Новости.

В конце июня из-за дождей реки в Иркутской области вышли из берегов, в девяти районах в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тысячи жилых домов, в которых проживали 42,7 тысячи человек. Также были подтоплены 11 тысяч приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, семеро числятся пропавшими без вести. В пострадавших от паводка населенных пунктах продолжается ликвидация последствий. По оценкам властей региона, на восстановление инфраструктуры и жилья в подтопленных районах области понадобится не менее 31 миллиарда рублей.

В зоне ЧС в Иркутской области работали специалисты Приамурья.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Бинго-Бонго

    Бинго-Бонго
    1 час назад

    наводнение сопоставимо с Амурским-только у нас федеральное ЧС не объявляют изза трусости губернатора

  • Написатель

    Написатель
    1 час назад

    У нас фсё хорошо.

    Москва за ЧС по голове не гладит.

    Федеральные СМИ узнают про 30 тыс компенсации (особенно перед началом отопительного периода, когда нужно и дом просушить и дров-угля заготовить и т.д. и т.п.) и как тогда властям оправдываться? Москва всё на губера сопрёт. Скажет, это он плохой, вовремя не сообщил - мы не знали, мы хорошие - вот вам по 35 компенсации.

    У губернатора должна теперь голова болеть - куда столько жителей, оставшихся без жилья, девать в зиму.

    Август на носу - дома просушить и подготовить к земе они не успеют. Или будут в сырые обратно селить и смотреть. как зимой они разваливаются?

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