Гороскоп 29 июля: Весам стоит прислушаться к советам, Водолеи начнут новое дело

Восход Солнца: 04:53

Заход Солнца: 20:19

Солнце в Льве.

Овен. Очень внимательно отнеситесь к выполнению своих служебных обязанностей. Любовное свидание или неблаговидный поступок партнера принесут некоторое разочарование. Вероятный конфликт может разрешиться только в результате откровенной и сердечной беседы.

Телец. Благоприятный день, особенно для Тельцов творческих профессий. Возможны финансовая прибыль или заманчивое предложение. Смело беритесь за любую работу, так как везде вы сможете добиться успехов, однако не поддавайтесь излишнему энтузиазму, который может на время заслонить практические черты вашего характера.

Близнецы. Неблагоприятное расположение планет может отрицательно сказаться на вашей деятельности. Вполне возможно, что вы станете жертвой козней недоброжелателя. Внезапные и непредвиденные расходы скажутся на вашем семейном бюджете. Во второй половине дня вероятна легкая депрессия.

Рак. День благоприятный для гармоничных семейных отношений, вступления в брак, зачатия. Не исключено некоторое улучшение материального положения в результате выигрыша или удачной покупки. Во второй половине дня неумение расслабиться приведет к мелким стычкам с внешним окружением, например с соседями. Если у вас есть возможность уединиться, воспользуйтесь ею.

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Лев. В этот день вы можете не опасаться срывов и неудач. На следующей неделе вы сможете обойти любые острые жизненные углы, но зря рисковать не стоит. Ваша половина может проявить к вам повышенное внимание. Этот день благоприятен для интимных встреч. Однако не стоит вступать в случайные связи, ведь под угрозой отношения с любимым человеком.

Дева. В этот день велика вероятность семейной ссоры. Вас ждут испытания в отношениях между родителями и детьми. Если вам удастся избежать ссоры, то все будет способствовать вашему успеху в семейной атмосфере воцарится полное взаимопонимание. Не исключена вспышка ревности.

Весы. Именно сегодня вам может повредить привычка пропускать мимо ушей извечные добрые советы старших. Вам, конечно, трудно допустить, что они мудрее вас, но, тем не менее, так оно и есть. Как бы вы ни были заняты, постарайтесь уделять им как можно больше внимания.

Скорпион. Благоприятный день для контактов, творческих встреч, воплощения своих замыслов в жизнь. Сегодня очень велика вероятность того, что вам удастся улучшить свое финансовое положение или достигнуть прогресса в делах, правда, на непродолжительное время. Возможны осложнения, возникшие из-за опрометчивых обещаний или перегрузки работой. Не исключено, что ваша репутация может немного пошатнуться.

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Стрелец. Напряженный день. Скорее всего сегодня все начинания будут обречены на провал, а надеждам не суждено сбыться. Неблагоприятный день для начала новых дел, планирования. Любое дело потребует массы усилий и не приведет к ожидаемым результатам. Вечером придется больше, чем обычно, заниматься семейными и бытовыми проблемами.

Козерог. Активизируются партнерские отношения. В поведении будет преобладать стремление к порядку и некоторый прагматизм в эмоциях и отношениях. Не следует ожидать от любой деятельности быстрых результатов.

Водолей. День благоприятный для начала нового дела. Те, кто обдумывает новый деловой проект, должны заручиться поддержкой и одобрением влиятельных особ. Вам удастся проявить талант и продемонстрировать деловую хватку. Переговоры с партнерами обещают успешный результат.

Рыбы. День несет приключения, неожиданные повороты в судьбе, обманы. Вероятно, проблемы и ошибки в сфере профессиональной деятельности отнимут все время в этот выходной день. Благоприятный день для мужчин-Рыб, которые смогут установить новые отношения с противоположным полом.

Астролог: Вальдемар Небоходцев