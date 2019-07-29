Александр Гордеев: меня два раза приглашали на телешоу «Голос»

Попасть на популярный музыкальный конкурс, не имея соответствующего образования и связей – реально. Благовещенцу Александру Гордееву два раза предлагали стать участником шоу «Голос». В первый раз он отказался по личным обстоятельствам, во второй – отдал предпочтение конкурсу «Новая звезда 2020». Почему Александр решил участвовать в шоу на телеканале «Звезда», а не на Первом, про свои успехи и неудачи в целом – обо всем этом он рассказал «Афише».

– Что означает КИНАМ – это аббревиатура какая-то?

– Нет, это сочетание букв, которое мне нравится, и скрытый подтекст оно не несет. Когда я думал, какое сценическое имя себе выбрать, мне было важно, чтобы оно было благозвучным, легко воспринималось на слух и не было похожим на псевдонимы других артистов. В один из вечеров мне пришло в голову это слово, и я решил остановить свой выбор на нем.

– Как начинался твой творческий путь?

– Творчество – цель моей жизни, моя мечта. Когда встал выбор, куда пойти учиться, я четко знал – наше училище культуры не даст высшее образование, которое мне было нужно, поэтому выбирал между тремя популярными: ДальГАУ, БГПУ и АмГУ. В итоге решил пойти в АмГУ и поступил на ФМиИ, потому что компьютерные технологии в тот период казались особенно перспективным направлением. А попасть, например, в московские училища или тот же Хабаровск было для меня сверхзадачей.

– Почему не рискнул?

– Не было гарантии, что поступлю. Конкурс был высокий. Нужно было иметь музыкальный опыт или музыкальное образование. А у меня не было даже элементарной певческой базы, так как я пел для себя. Когда поступил в АмГУ, спустя какое-то время мне предложили сыграть в КВН, но я тогда был сильно сконцентрирован на учебе, считал, что это архиважно и отказался. Однако мысль о творчестве меня все же не покидала, и были идеи пойти в студенческий театр «Глобус» или даже в вокальную студию «Импульс», но постеснялся. Тогда рядом со мной не было человека, который подсказал бы, что надо туда идти, а поскольку я не знал, как звучу со стороны (не было советчиков), то не стал рисковать.

– Закончил АмГУ – дальше что?

– Дальше – армия. После нее я подошел к творчеству вплотную, потому что не хотел терять время. Мне часто стали поступать вопросы: «А почему бы тебе не спеть? У тебя красивый голос». Я набрался смелости и пошел в караоке. Потом начал участвовать в вокальных конкурсах, которые дали возможность оценить себя. Появилась уверенность, что у меня что-то получается. Стал наращивать обороты в творческом плане.

– Ты нечасто появлялся на сценах нашего города. Как же тогда про тебя узнавали люди?

– Меня начали приглашать (и я этого не скрываю), благодаря Елене Владимировне Соловьевой – руководителю одной из студий танцев. Это человек, который вывел меня на сцену не в рамках конкурса. Я в 2013 году готовился к одному важному мероприятию и мне нужен был танцевальный коллектив, чтобы красиво поставить номер. Хотелось выступить как полноценному артисту. Тогда Елена Владимировна мне очень помогла. После этого она как-то пригласила меня на одно из мероприятий, где я спел. С того момента начался творческий путь. Мой телефон начали давать знакомым и т. д. Стали поступать приглашения.

– Всегда твои выступления проходили идеально?

– Конечно, нет. Были случаи, когда забывал слова. Но здесь, к счастью, все зависит от языка, на котором поешь. В моем репертуаре есть песни на китайском, португальском, французском, итальянском, английском языках. Однажды пел песню на китайском языке и вспомнил только первый куплет, а все остальное забыл. Эту песню я очень хорошо выучил, просто ни разу не исполнял. А «напевка» очень важна, потому что тогда будет ощущение уверенности, что ты ее пел на сцене. Тогда я пел песню отрывками, но, поскольку все китайские зрители ее знали, они поддерживали меня аплодисментами и пели со мной. Я спотыкался, где-то не пропевал ноты, но это был единственный случай, когда практически не исполнил забытую песню. В остальных случаях себе такого не позволяю. Для меня забыть слова – не оправдание в случае человеческого фактора. В первую очередь это показывает только то, что на каком-то этапе я плохо подготовился. Иногда забываю слова, но у меня получается спеть их в рифму – автоматически подбираю слово, которое подходит по слогу. Но, самое главное, чтобы ни случилось, не прекращать петь. Это грубейшая ошибка.

– Если вспомнить первое серьезное выступление, какие эмоции и впечатления испытал?

– Мой самый первый конкурс состоялся в городском парке. Это была караоке-битва в 2012 году. Про конкурс я узнал еще в 2011 году, но тогда его пропустил. В 2012 году отважился и попытал себя. Жутко волновался, так как для меня конкурс был мегаважным. Помню, как выскочил на сцену и выступил на голом энтузиазме. Тогда из подготовки у меня были только песни в караоке. Особого успеха я не добился. Осенью того же года я принял участие в областном фестивале-конкурсе «Молодые голоса», который проходил в ДОРА. И не стал лауреатом. А вот в 2013 году на караоке-битве занял 3-е место. В 2014 и 2015 годах у меня было два конкурса: в ДК профсоюзов «Свободный микрофон» и в ТРЦ «Острова» «Голос без правил». В обоих занял 3-е место. Это 5 основных местных конкурсов, в которых я участвовал. Именно благодаря такому опыту получил представление о том, как надо выступать. А сам опыт нарабатывал уже там, куда меня потом приглашали: ТЦ, концертные площадки города. Единственное, где я еще не выступал – это филармония. Там достаточно своих артистов.

– С местными конкурсами все понятно, а если брать более масштабные? Тебе ведь поступало приглашение участвовать в шоу «Голос»…

– Да, это действительно так. Меня приглашали туда дважды: первый раз в 2017 году. Тогда не получилось съездить из-за финансовых трудностей, так как все расходы по перелету и проживанию нужно было оплачивать самостоятельно. Второй раз меня пригласили в этом году 2 июля. Я не стал афишировать, так как это было всего лишь приглашение. А приглашение ничего не дает, только возможность съездить в Москву и поучаствовать в кастинге. Плюс, они всегда очень поздно звонят, как правило, за несколько дней до окончания кастинга. То есть нужно все бросить и тут же ехать. Это неудобно: ты приезжаешь и сразу едешь на пробы. Сложно после долгого перелета сконцентрироваться и настроиться. В принципе, спеть – это самое легкое, что можно сделать.

– Но при этом ты стал участником конкурса «Новая звезда».

– Я принимал участие в кастинге два раза. Первый раз в 2015 году ездил во Владивосток на очный кастинг и подавал заочную заявку. Потом в 2017 году вместе с Ильей Хандожко и Сашей Мачавариани, с которыми познакомился на конкурсе «Голос без правил», мы сделали трио и выбрали название Torrents. Когда я услышал, как они поют, решил предложить им сделать кавер на песню Belle из мюзикла Notre Dame de Paris.

Все это мы отправили на «Новую звезду». На самом очном кастинге мы исполнили песню группы Bon Jovi – It’s my life, которую заранее разбили на три голоса. Помимо того, что мы выступили на конкурсе как группа, ребята захотели принять участие в кастинге как самостоятельные артисты и спеть каждый свою песню по отдельности. Тогда мы не прошли, и удача не посетила никого, к сожалению. Мы были совсем рядом, но не получилось. Кстати, с нами в том году принимал участие мужской квартет «Триумф». Они приезжали как-то к нам с концертом. Они будут представлять в этом году на конкурсе Хабаровский край. И мы с ними увидимся в Москве.

– Почему решили участвовать в конкурсе в этом году ?

– Решение было спонтанное. Заявки принимались до 30 апреля, а я буквально 27-го подал ее в самые последние дни кастинга. Пришел домой и буквально за один час все сделал: нужно было записать видеообращение к судьям и все. После этого отправил материал, который у меня был: кое-что из старых произведений, что-то из новых, добавил фото и видео, сформировал заявку и выдохнул. У меня изначально не было цели как-то дополнительно готовиться, и в принципе особо не думал о том, что говорить в видео-обращении. Просто поставил себе задачу подать заявку на конкурс. Не ждал успеха. Все силы были направлены на развитие сольной карьеры и на запись своих песен. Я не рассчитывал, что меня выберут. Думал, что появлюсь на стене группы конкурса во Vkontakte (где публикуют участников кастинга) и они разместят там несколько моих песен. И люди в группе послушают. Но в итоге мне позвонили и сказали: «Ты проходишь! Будешь представлять Амурскую область».

– Обрадовался?

– Отнесся к этому очень спокойно, удивление пришло спустя несколько минут. Понял, что впереди большая работа и эта возможность участвовать в конкурсе влечет за собой определенные последствия. Поэтому для меня главное на конкурсе – выйти и достойно выступить. Когда тебе предлагают участие в крупном вокальном конкурсе, а ты отказываешься, ты либо дурак, либо Maruv. Конкурс такого уровня нельзя пропустить, тем более все финансирование идет за счет организаторов. Тебе просто нужно сказать «да» и готовиться. Для меня это такое своеобразное всероссийское Евровидение. Съемки будут проходить уже в сентябре. Но, когда выпустят в эфир, не знаю. Если меня спросят, является ли моей целью победа, я скажу, что каждый раз, выходя на сцену, я буду стараться максимально хорошо выступить. Остальное пусть оценивает жюри.

– Не давит ответственность, что именно ты будешь представлять регион?

– Нет. Мне кажется, когда принимаешь участие в конкурсе такого уровня, то должна быть какая-то доля уверенности в себе. У меня есть ответственность, но она не давит. То же самое как, например, Владимир Путин не бравирует тем, что всю Россию представляет на Международной ассамблее, он просто делает свою работу. Так и у меня: на сцену выйдет не Амурская область, а КИНАМ, и оценивать будут его. И мне приятно, что меня заявили как КИНАМ, а не Александр Гордеев. Я могу уже обыграть как-то этот образ. Я не кичусь тем, что представляю нашу область, я отношусь к этому со спокойной ответственностью. Вместе с тем есть люди, которые верят в мое хорошее, достойное выступление и желают удачи, а для меня это самое главное.

– Каким видишь свое будущее?

– Хочу закончить первый альбом. Дальше пока цели не ставлю. Плюс конкурс – я не знаю, как все сложится после него. Может, познакомлюсь с какими-нибудь ребятами и возникнут совместные проекты. Мне самому интересно, что будет дальше.