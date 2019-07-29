ТЭЦ отключит горячую воду в очередном районе Благовещенска

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С 8:00 29 июля горячее водоснабжение приостановят на улице Нагорной, переулке Угловом, в районе детской больницы и городской больницы № 1, в центральной части города – от Комсомольской до Больничной между Ленина и Горького. Горячее водоснабжение возобновится в 20:00 11 августа.

За время проведения ремонтных работ специалисты цеха тепловых сетей БТЭЦ проведут ревизию всей запорной арматуры и сальниковых компенсаторов, часть запорной арматуры заменят, произведут ремонт тепловых камер, проведут техническое диагностирование трубопроводов для детального определения состояния металла.

Тем временем в Благовещенске завершился ремонт тепломагистрали № 4 СХПК «Тепличный». Специалисты цеха тепловых сетей ТЭЦ уже начали подключение потребителей района Плодопитомника, СХПК «Тепличный», района гормолкомбината и воинской части 2068. Скоро появится горячая вода в жилых домах между Тепличной и Студенческой от Игнатьевского шоссе до района расположения СХПК «Тепличный», в микрорайоны Солнечный, АНК, Подсолнухи. Подача горячей воды начнется здесь в 20:00 26 июля, сообщает пресс-служба БТЭЦ.