Гороскоп на неделю 29 июля – 4 августа: Львам работа принесет радость, Весы стремятся к уединению

Общий астрологический прогноз на неделю для всех знаков Зодиака.

Овен. На этой неделе велика вероятность серьезного конфликта с кем-то из коллег. Не исключено, что вы что-то упустите, о чем-то забудете, и тем самым подведете своего сотрудника.

Телец. На этой неделе многим Тельцам волей-неволей придется заниматься своим здоровьем. Особенно это относится к тем, у кого есть предрасположенность к хроническим заболеваниям, которые периодически напоминают о себе.

Близнецы. Вы будете готовы заняться новыми делами, которые окажутся вам по силам, да и расквитаться со старыми долгами также с легкостью сумеете.

Рак. На этой неделе звезды советуют Ракам переключиться на решение вопросов, связанных с финансами и деловой активностью. Эти темы у вас могут получить успешное решение и развитие. Можно делать крупные покупки, предпринимать шаги для карьерного продвижения.

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Лев. Долой перфекционизм – расслабьтесь и доверьтесь интуиции. Груз ответственности и взятых на себя обязательств покажется не таким уж тяжелым. Работа станет даваться легче и будет приносить радость. Ключ к сложным и, казалось бы, невыполнимым задачам найдется.

Дева. Мчащаяся вниз с головокружительной скоростью горная лавина, выйдя в долину, замедлит бег, и станет видно, что это – не только мощь и натиск, не только задор и упоение, но и оставляемый после себя мусор, вывороченные с корнем деревья и забитые грязью и камнями русла мелких речушек. Самая тяжелая уборка – после феерического шоу или карнавала… Или после баталии.

Весы. Весы на этой неделе могут почувствовать усталость от шума и суеты повседневной жизни. Вашим внутренним мотивом поведения может стать стремление к тишине и уединению.

Скорпион. В мыслях еще остаются приятные воспоминания об отдыхе, но вам нужно взять себя в руки и с головой погрузиться в работу. Все ваши старания окупятся повышением зарплаты или даже должности.

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Стрелец. Стрельцы проведут день спокойно и не без пользы, если попадут в благоприятную для себя среду. Нежелательно пребывать в недружественной обстановке, опасных или грязных местах, на сырых сквозняках. Можно заняться уборкой.

Козерог. Во вторник не стоит в делах полагаться только на интуицию, необходимо рациональное осмысление и точный расчет. В четверг и пятницу возможны новые финансовые поступления. В субботу работа грозит помешать личной жизни.

Водолей. Вы сами будете удивлены, как быстро все развивается. Ваши отношения с другими людьми будут с бешеной скоростью улучшаться. Люди сами к вам потянутся.

Рыбы. Обязательно нужно позаботиться про укрепление собственного иммунитета, иначе рискуете серьезно заболеть. Рыбы могут получить плохие новости, но их нужно воспринимать с позитивом и тогда не предвидится крупных проблем.

Астролог: Вальдемар Небоходцев