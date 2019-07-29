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сегодня, 11:30 23

Как начиналось наводнение 2013 года: хроника событий на Амур.инфо

Как начиналось наводнение 2013 года: хроника событий на Амур.инфо

В Амурской области наводнение 2013 года совпало с началом лета. Уже в последних числах мая люди встревожились: вода в крупных и небольших реках стремительно прибывала. Амур.инфо публикует хронологию событий дождливого лета 2013-го – как экстремальный паводок пришёл в Приамурье и какие последствия это повлекло.

Первыми тревогу забили пользователи форума Амур.инфо. 30 мая 2013 года они открыли ветку «Наводнение». Читатели стали делиться фотоснимками «большой воды». По всей области она прибывала постоянно, сметая мосты, подтапливая дороги и населённые пункты. Особенно страшно было тем, кто живёт неподалёку от крупных водных артерий. В сёлах началась эвакуация жителей. Покидать свои дома были готовы не все. Некоторые оставались до конца, переселяясь на чердаки. Местные власти собирали сведения об ущербе.

Ежедневно ИА «Амур.инфо» публиковало новости о колебании уровней воды в реках, о введении режима ЧС в населённых пунктах. Дожди и ливни продолжались по всей области. 22 июля в Благовещенске из-за ливня, признанного опасным явлением, пришлось вводить режим ЧС. Через два дня, 24 июля, режим чрезвычайной ситуации объявили уже по всей области. Службы продолжали сообщать о подъёме и снижении воды. Счёт подтопленных домов шёл на тысячи.

Только 1 августа на Зейской ГЭС начали холостые сбросы. Они остановятся только в октябре.

Сформировался гребень паводка, были подтоплены ещё несколько сёл; уровень воды в реках Зея и Амур продолжал повышаться.

Вплотную к Благовещенску вода подошла в первых числах августа. 5 августа Амур.инфо начало онлайн-трансляцию с набережной в Благовещенске: вода прибывала на глазах. В это же время благовещенцы поняли, что всё серьёзно. Сигналом послужила эвакуация жителей села Владимировка. В областном центре вышла из берегов речка Бурхановка, несколько десятков домов и гаражей оказались в воде. 7 августа запомнился благовещенцам как день паники – люди готовились к худшему, массово закупая продукты первой необходимости.

Балерина Анастасия Волочкова, приехавшая в Амурскую область на гастроли, сфотографировалась на фоне затопленной по окна Владимировки, вызвав возмущение общественности.

14 августа областные власти сообщили, что в Приамурье пришла беда. В тот же день Бурейская ГЭС наконец открыла затворы в плотине. Причем начать холостые сбросы энергетикам рекомендовали ранее. Работу амурских гидроэлектростанций взял под личный контроль председатель правления ОАО «РусГидро» Евгений Дод. Вскоре на Зейской и Бурейской ГЭС пришлось увеличить сбросы. Были подтоплены ещё несколько сёл. На 18 августа в Приамурье подтопило тысячи жилых домов.

По всей стране шёл сбор средств в поддержку пострадавших от наводнения. Большой вклад в общее дело помощи внесли форумчане Амур.инфо. Пользователи организовали пункт сбора вещей и работали до глубокой осени: сортировали вещи и предметы первой необходимости и развозили их по сёлам. На счёт, открытый для помощи подтопленцам, поступали деньги со всего мира. К сбору присоединились сотрудники различных ведомств. В Амурскую область приезжали спасатели и добровольцы со всей России. Первый канал провёл масштабный телемарафон «Всем миром». На собранные миллионы для подтопленцев построили жильё.

19 августа была озвучена информация о том, что пик паводка в Благовещенске позади. После 20 августа приток в водохранилища Зейской и Бурейской ГЭС стал снижаться. Вода начала уходить из населённых пунктов Приамурья.

В конце августа паводок переместился в Хабаровский край и Еврейскую автономную область. В Приамурье люди стали возвращаться из пунктов временного размещения в свои дома. 28 августа Амур и Зея отступили от Благовещенска. В тот же день в Амурскую область прилетели президент России Владимир Путин и глава МЧС Сергей Шойгу.

30 августа Бурейская ГЭС прекратила холостые сбросы. Вода продолжала отступать. Жители затопленной Владимировки начали возвращаться в свои дома. Зиму они встречали в отсыревших стенах.

В Амурской области жертв аномального паводка зарегистрировано не было. Тогда как в китайской провинции Хэйлунцзян наводнение унесло жизни более 10 человек. Всего в результате разгула стихии на Дальнем Востоке урон был нанесен десяткам тысяч человек. Масштаб разрушений оказался колоссальным – пострадали жильё, социальные объекты, дороги, сельское хозяйство. Ущерб составил десятки миллиардов рублей.

Вода в Амурской области в результате наводнения побывала в 17 районах области, 1 145 домов признали непригодными для проживания.

В июле 2015 года в Благовещенске на набережной Амура появился памятник собаке по кличке Дружок, ставшей символом мужества во время наводнения 2013 года.

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#история

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Комментарии
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  • Антон Иваныч

    Антон Иваныч
    3 года назад

    тонкий намек )))

  • dronns

    dronns
    3 года назад

    консервы и воду лучше сейчас купить, срок годности большой

  • РАМ

    РАМ
    3 года назад

    Как освободить территорию? Правильно - затопить ее

  • fxorin

    fxorin
    3 года назад



    dronns

    сегодня, 17:53

    консервы и воду лучше сейчас купить, срок годности большой



    В прошлый раз долго угарал над такими чудиками как ты, которые из Кэшки всё под чистую выносили)) Ты уже забил спальню консервами?)))

  • fxorin

    fxorin
    3 года назад



    РАМ

    сегодня, 17:57

    Как освободить территорию? Правильно - затопить ее



    ЧЙО, и тут Путин виноват?!!! Ах он этакий!!!

    Майдано-агитки иногда жгут не по детски))))))) 

  • Крылья

    Крылья
    3 года назад

    Что-то кольнуло, почему про Волочкову вспомнили, а про Митю Алешковского - нет? Это его заслуга, что европейская часть России обратила внимание на нашу беду, и сюда хлынула помощь

  • Политикum

    Политикum
    3 года назад

    Кто составлял эту статью? Как Вам не стыдно!!!!! Бурейская ГЭС холостые сбросы начала делать с мая месяца!!!! А Зейская ГЭС до последнего держала воду (жалко денег было терять-думали что не заполнят ложе), а потом открыла все, что и привело к потопу Благовещенска! 

  • fxorin

    fxorin
    3 года назад

    Политикum



    Это тебя нужно уволить, за распространение клеветы, которую давно опровергли.

  • physic1

    physic1
    3 года назад

    Антон Иваныч

    тонкий намек )))



    Ваще КАНКРЕТНО  тонкий.

  • Хмык

    Хмык
    3 года назад

    Хроника событий:

    14 августа - православных повезли кататься над затопленной территорией.

    15 августа:

    1. Был большой подъем воды и затопило несколько населенных пунктов

    2. В Благовещенске водой начало выдавливать дерьмо из канализационных колодцев

    3. На улицах появились крысы, как дохлые, так и живые

  • Okean555

    Okean555
    3 года назад

    есть статья за разжигание паники?

  • matushka

    matushka
    3 года назад

    А мне вот интересно, фото дома для потопленцев. А где они стоят??? Ни в Волково, ни в Чигирях нет таких. Откуда фото? Или это в Тыгде пострадавшие от пожара?

  • oleg.kalinin

    oleg.kalinin
    3 года назад

    Кэш-энд-Керри: спонсор показа наводнения в Амурской области :)

  • heoru

    heoru
    3 года назад

    Удалите нах паникерскую статью

     

  • heoru

    heoru
    3 года назад

    +5

  • Тимуровец

    Тимуровец
    3 года назад

    Ну а что, по природным пожарам в этом году норму перевыполнили, теперь осталось еще и по наводнениям переплюнуть, как говорится еще не август, поживем, посмотрим. 

  • Музыка

    Музыка
    3 года назад

    Надо срочно построить каскады "противопаводковых" ГЭС и тогда ничего не затопит, потому что и так будет все затоплено....

  • Тимуровец

    Тимуровец
    3 года назад

     

    Музыка

    Надо срочно построить каскады "противопаводковых" ГЭС и тогда ничего не затопит, потому что и так будет все затоплено....



    +

  • РАМ

    РАМ
    3 года назад

    fxorin



    РАМ

    сегодня, 17:57

    Как освободить территорию? Правильно - затопить ее



    ЧЙО, и тут Путин виноват?!!! Ах он этакий!!!

    Майдано-агитки иногда жгут не по детски))))))) 



    Причем тут Путин?!

     

  • РАМ

    РАМ
    3 года назад

    Okean555

    есть статья за разжигание паники?



    Эта статья оскорбляет чувства верующих в то, что наводнения не будет.

     

  • Музыка

    Музыка
    3 года назад

    РАМ

    fxorin



    РАМ

    сегодня, 17:57

    Как освободить территорию? Правильно - затопить ее



    ЧЙО, и тут Путин виноват?!!! Ах он этакий!!!

    Майдано-агитки иногда жгут не по детски))))))) 



    Причем тут Путин?!



    Как это причем? Конечно же это намек на Всемогущего Вседержателя!

    И как только можно думать про него!?

    ...Сытые кремле-песики лают на всякий случай - отрабатывают...

  • CateLatte

    CateLatte
    3 года назад

    писать не о чем? ну что ж...

  • РАМ

    РАМ
    3 года назад

    Музыка

    РАМ

    fxorin



    РАМ

    сегодня, 17:57

    Как освободить территорию? Правильно - затопить ее



    ЧЙО, и тут Путин виноват?!!! Ах он этакий!!!

    Майдано-агитки иногда жгут не по детски))))))) 



    Причем тут Путин?!



    Как это причем? Конечно же это намек на Всемогущего Вседержателя!

    И как только можно думать про него!?

    ...Сытые кремле-песики лают на всякий случай - отрабатывают...



    Да, этим псам кости раскидали везде, даже на земле амурской. Путь эти кремлеботы подумают о том, что их царь Кабаев строит себе в Испании бункер

     

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