Как начиналось наводнение 2013 года: хроника событий на Амур.инфо

В Амурской области наводнение 2013 года совпало с началом лета. Уже в последних числах мая люди встревожились: вода в крупных и небольших реках стремительно прибывала. Амур.инфо публикует хронологию событий дождливого лета 2013-го – как экстремальный паводок пришёл в Приамурье и какие последствия это повлекло.

Первыми тревогу забили пользователи форума Амур.инфо. 30 мая 2013 года они открыли ветку «Наводнение». Читатели стали делиться фотоснимками «большой воды». По всей области она прибывала постоянно, сметая мосты, подтапливая дороги и населённые пункты. Особенно страшно было тем, кто живёт неподалёку от крупных водных артерий. В сёлах началась эвакуация жителей. Покидать свои дома были готовы не все. Некоторые оставались до конца, переселяясь на чердаки. Местные власти собирали сведения об ущербе.

Ежедневно ИА «Амур.инфо» публиковало новости о колебании уровней воды в реках, о введении режима ЧС в населённых пунктах. Дожди и ливни продолжались по всей области. 22 июля в Благовещенске из-за ливня, признанного опасным явлением, пришлось вводить режим ЧС. Через два дня, 24 июля, режим чрезвычайной ситуации объявили уже по всей области. Службы продолжали сообщать о подъёме и снижении воды. Счёт подтопленных домов шёл на тысячи.

Только 1 августа на Зейской ГЭС начали холостые сбросы. Они остановятся только в октябре.

Сформировался гребень паводка, были подтоплены ещё несколько сёл; уровень воды в реках Зея и Амур продолжал повышаться.

Вплотную к Благовещенску вода подошла в первых числах августа. 5 августа Амур.инфо начало онлайн-трансляцию с набережной в Благовещенске: вода прибывала на глазах. В это же время благовещенцы поняли, что всё серьёзно. Сигналом послужила эвакуация жителей села Владимировка. В областном центре вышла из берегов речка Бурхановка, несколько десятков домов и гаражей оказались в воде. 7 августа запомнился благовещенцам как день паники – люди готовились к худшему, массово закупая продукты первой необходимости.

Балерина Анастасия Волочкова, приехавшая в Амурскую область на гастроли, сфотографировалась на фоне затопленной по окна Владимировки, вызвав возмущение общественности.

14 августа областные власти сообщили, что в Приамурье пришла беда. В тот же день Бурейская ГЭС наконец открыла затворы в плотине. Причем начать холостые сбросы энергетикам рекомендовали ранее. Работу амурских гидроэлектростанций взял под личный контроль председатель правления ОАО «РусГидро» Евгений Дод. Вскоре на Зейской и Бурейской ГЭС пришлось увеличить сбросы. Были подтоплены ещё несколько сёл. На 18 августа в Приамурье подтопило тысячи жилых домов.

По всей стране шёл сбор средств в поддержку пострадавших от наводнения. Большой вклад в общее дело помощи внесли форумчане Амур.инфо. Пользователи организовали пункт сбора вещей и работали до глубокой осени: сортировали вещи и предметы первой необходимости и развозили их по сёлам. На счёт, открытый для помощи подтопленцам, поступали деньги со всего мира. К сбору присоединились сотрудники различных ведомств. В Амурскую область приезжали спасатели и добровольцы со всей России. Первый канал провёл масштабный телемарафон «Всем миром». На собранные миллионы для подтопленцев построили жильё.

19 августа была озвучена информация о том, что пик паводка в Благовещенске позади. После 20 августа приток в водохранилища Зейской и Бурейской ГЭС стал снижаться. Вода начала уходить из населённых пунктов Приамурья.

В конце августа паводок переместился в Хабаровский край и Еврейскую автономную область. В Приамурье люди стали возвращаться из пунктов временного размещения в свои дома. 28 августа Амур и Зея отступили от Благовещенска. В тот же день в Амурскую область прилетели президент России Владимир Путин и глава МЧС Сергей Шойгу.

30 августа Бурейская ГЭС прекратила холостые сбросы. Вода продолжала отступать. Жители затопленной Владимировки начали возвращаться в свои дома. Зиму они встречали в отсыревших стенах.

В Амурской области жертв аномального паводка зарегистрировано не было. Тогда как в китайской провинции Хэйлунцзян наводнение унесло жизни более 10 человек. Всего в результате разгула стихии на Дальнем Востоке урон был нанесен десяткам тысяч человек. Масштаб разрушений оказался колоссальным – пострадали жильё, социальные объекты, дороги, сельское хозяйство. Ущерб составил десятки миллиардов рублей.

Вода в Амурской области в результате наводнения побывала в 17 районах области, 1 145 домов признали непригодными для проживания.

В июле 2015 года в Благовещенске на набережной Амура появился памятник собаке по кличке Дружок, ставшей символом мужества во время наводнения 2013 года.