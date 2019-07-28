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28 июля 2019, 22:33 0

Подъем реки Зеи возле села Мазаново побил рекорд наводнения 2013 года

Подъем реки Зеи возле села Мазаново побил рекорд наводнения 2013 года
Фото: amur.info

В селе Мазаново Амурской области уровень воды превысил отметку опасного явления и уровень воды, зарегистрированный при катастрофическом наводнении в 2013 году. В ближайшие сутки ожидается подъем воды до 740–780 сантиметров.

Главное управление МЧС России по Амурской области представило прогноз развития паводковой обстановки в Приамурье. В Амурской области сложилась сложная паводковая обстановка. Гребень Селемджинского паводка проходит в районе села Мазаново Мазановского района и смещается ниже по течению.

Уровень воды в реке Селемдже в районе Норска за минувшие сутки понизился на 48 сантиметров, а за четыре часа воскресенья, 28 июля, еще на 14 сантиметров.

По реке Зее паводок пройдет 1–2 августа. При прохождении паводковой волны прогнозируется подтопление жилых домов в 25 населенных пунктах шести муниципальных районов. Всего в зону подтопления попадают приусадебные участки, дороги местного значения, более 912 жилых домов. В Мазановском районе восемь населенных пунктов, более 100 жилых домов; в Свободненском районе семь населенных пунктов, более 192 жилых домов; в Серышевском районе четыре населенных пункта, более 23 жилых дома; в Белогорском районе один населенный пункт, более 10 жилых домов; в Благовещенском районе три населенных пункта, более 544 жилых домов. В городском округе Благовещенск вода угрожает двум населенным пунктам – Зазейскому и Белогорью, более 43 жилых дома.

В районе села Мазаново к 12:00 часам 28 июля уровень воды превысил отметку опасного явления, составив 721 сантиметр (уровень опасного явления 620 сантиметров). Согласно прогнозу Амурского ЦГМС, 28–29 июля ожидается подъем уровня воды по гидропосту, расположенном в селе Мазаново, до отметок 740–780 сантиметров.

В период наводнения 2013 года максимальный подъем в Мазанове составил 707 сантиметров. В Мазановском районе прогнозируется подтопление более 100 домов в восьми населенных пунктах: в селе Мазаново – более 31 дома, Новокиевском Увале – более 11, Сохатино – более 27, Практичи – более 32, Белоярово – подтопление северо-восточной части села. Село Красноярово село окружается водой, в селах Молчаново и Путятино возможно подтопление приусадебных участков.

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#наводнение #происшествия

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