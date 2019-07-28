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28июля
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Зейская ГЭС не производит сбросы воды

Зейская ГЭС не производит сбросы воды
Фото: zges.rushydro.ru

Зейская ГЭС не сбрасывает воду из водохранилища. Приток уменьшился на 1 800 кубических метров в секунду. В настоящее время он составляет 4 100 кубометров в секунду. Уровень воды в водохранилище Зейской ГЭС по данным на воскресенье, 28 июля, составил 312,78 метра.

При этом нормальный подпорный уровень составляет 315 метров – это отметка полного наполнения водохранилища в обычных условиях. Форсированный подпорный уровень, или максимальная технически возможная отметка наполнения водохранилища, равен 322,1 метра. Зейская ГЭС продолжает сдерживать паводок.

Зарегистрировано снижение притока и в водохранилище Бурейской ГЭС. Приточность снизилась на 900 кубометров в секунду. В настоящее время показатель составляет 5 400 кубических метров в секунду. Через водосбросы станция пропускает 3 968 кубических метров в секунду. Как сообщало ИА «Амур.инфо», гидроэлектростанция работает в штатном режиме, сброс воды производится через шесть затворов.

Уровень воды в водохранилище равен 254,48 метра. Нормальный подпорный уровень равен 256 метрам, форсированный подпорный уровень – 263,4 метра.

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#наводнение #энергетика

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Комментарии
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  • КанзаС

    КанзаС
    16 минут назад

    Так это только начало...

  • vertex

    vertex
    5 минут назад

    Правильно, нужно накопить впрок.

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